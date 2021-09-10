人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国水安全保障体系日臻完善

吉蕾蕾
2021年09月10日08:23 | 来源：经济日报
小字号
原标题：我国水安全保障体系日臻完善

　　在国务院新闻办9日举行的发布会上，水利部部长李国英表示，截至目前，全国已建成各类水库9.8万多座、总库容8983亿立方米，各类河流堤防43万公里，开辟国家蓄滞洪区98处、容积达1067亿立方米，基本建成了江河防洪、城乡供水、农田灌溉等水利基础设施体系，为全面建成小康社会提供了坚实支撑。

　　以水库、河道及堤防、蓄滞洪区为骨干的流域防洪工程体系，成为暴雨洪水来临时保障人民群众生命财产安全的“王牌”，有效应对了近年来长江、淮河、松花江、太湖等流域发生的洪水。今年入汛以来，我国局地极端强降雨多发频发，影响范围广、致灾性强，全国有501条河流发生超警以上洪水，124条河流发生超保洪水，37条河流发生有实测记录以来的最大洪水。水利部门科学、精细、精准调度水工程，全国有3467座（次）大中型水库共拦蓄洪水925亿立方米，初步统计减淹城镇1038个（次）、减淹耕地面积1267万亩、避免了638万人临时避险迁移，最大程度减轻了洪涝灾害损失。

　　“我国水资源短缺，时空分布极不均衡，必须坚持开源节流并重。”李国英说，一方面，科学规划建设南水北调等一批大型跨流域、跨区域调水工程，初步形成“南北调配、东西互济”的水资源配置总体格局；另一方面，实施国家节水行动，全面推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。2020年我国万元GDP用水量57.2立方米、万元工业增加值用水量32.9立方米，分别比2015年下降28%和39.6%。

　　全国水资源配置和城乡供水体系逐步完善。目前年供水能力达到8500亿立方米，城市多水源的供水保障体系日益完善。“十三五”期间，全国农村集中供水率和自来水普及率分别从82%、76%提高至88%、83%。

　　节水已成为解决我国水资源短缺问题的根本性措施。经过大规模水利建设，我国农田有效灌溉面积从新中国成立之初的2.4亿亩发展到2020年的10.37亿亩。“十三五”期间，节水灌溉面积从4.7亿亩增长到5.7亿亩。在占全国耕地面积54%的灌溉面积上，生产了全国75%的粮食和90%的经济作物，水利为“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”奠定了坚实基础。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国质量大会将于9月16日在杭州召开 第四届中国质量奖同期颁发
　　人民网北京9月9日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，中国质量（杭州）大会（以下简称大会）将于9月16日在浙江杭州举行，本届大会主题是“质量 数字 绿色 融合”。 8日，大会组委会在浙江省杭州市召开新闻发布会。…
圆就业梦造振兴才 20载“学子情”为乡村振兴助力
　　“青年人的信仰是坚定的，在困境中收到的一点鼓励也会铭记终生。”2019年考入北京大学医学部的王明瑞感慨满满。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部