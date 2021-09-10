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1-8月我国新能源车零售达147.9万辆 同比增长202.1%

2021年09月10日08:39 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会发布数据，2021年8月乘用车市场零售达到145.3万辆，同比下降14.7%，而且相较2019年8月下降7%，增速偏弱。今年1-8月的零售累计达到1290.0万辆，同比增长17.1%。

数据显示，8月乘用车生产148.4万辆，同比下降11.2%，其中豪华品牌生产同比下降18%，合资品牌生产同比下降24%，自主品牌生产同比增长10%。1-8月累计生产1255.5万辆，同比增长16.1%。近期芯片短缺影响生产节奏，但自主品牌传统车企和新能源车企强化供应链优势，有效化解芯片短缺压力，取得8月生产环比增长的良好表现。

8月豪华车零售20万辆，同比下降19%，环比增长3%，但相对2019年8月增长9%。豪华车继续保持结构稳定特征，体现消费升级的高端换购需求依然旺盛，竞争影响不大。自主品牌零售60万辆，同比增长6%，环比下降5%，相对2019年8月增长10%。自主品牌国内零售份额为42.1%，同比增8.3个百分点。批发市场份额45%，较同期份额增长8.8个百分点。

8月新能源乘用车零售销量达到24.9万辆，同比增长167.5%，环比增12.0%。1-8月新能源车零售147.9万辆，同比增长202.1%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。

据分析，8月份购车接送孩子上下学等家庭第二辆车、暑假学车潮向后推导的本地大学新生练手车的需求更强烈，经济型电动车走势超强。

(责编：王连香、高雷)

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