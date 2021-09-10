人民网北京9月10日电 （记者李彤）数字人民币又迎低碳新玩法，从即日起至12月31日，消费者可在北京、上海、海南、深圳、苏州、西安、长沙、成都、雄安新区等9大数字人民币试点地区，通过美团app搜索“数字人民币”，报名参与活动并领取数字人民币低碳红包奖励。

数字人民币是由人民银行发行的数字形式的法定货币。业界普遍认为，数字人民币有利于进一步满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平。

此前，人民银行发布的《中国数字人民币的研发进展白皮书》显示，截至目前数字人民币研发试点省市已基本涵盖长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区，这有利于试验评估数字人民币在我国不同区域的应用前景。

据介绍，有别于过往试点活动中常见的“摇号抽签”，此次试点采取了“阶梯奖励+使用返现”的发放方式。活动规则显示，用户完成活动报名可即时领取10元数字人民币低碳红包，完成子钱包推送可再抽取最高200元奖励。此后，用户的日常骑行还能额外获得相应的数字人民币返现红包奖励。

招联金融首席研究员董希淼表示，碳达峰、碳中和目标对我国的绿色发展提出了更高要求，社会公众的环保意识是成功走向绿色发展的关键因素之一。

“2019年末以来，数字人民币在全国多个城市进行了多轮测试，测试范围大多是一个城市或者一个区域。此次活动，全国9个试点地区多地联动，这为下一步更大规模、更多场景的测试和应用打下了基础。”董希淼说。

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