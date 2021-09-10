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国家铁路局：加强铁路沿线安全环境治理 保障铁路安全

2021年09月10日09:06 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者乔雪峰）9月9日，铁路沿线安全环境治理部际联席会议办公室现场工作会议在浙江省杭州市召开。会议认真贯彻《关于加强铁路沿线安全环境治理工作的意见》，总结交流铁路沿线安全环境治理阶段性成效，研究加强铁路沿线安全环境治理工作措施和自然灾害监测预警工作，部署下一阶段重点工作任务，推进铁路沿线安全环境治理工作深入开展。

会议指出，加强铁路沿线安全环境治理，是党中央、国务院统筹铁路领域发展和安全的重大部署，是保障铁路安全、推进交通强国战略的重要体现，也是推进党史学习教育走深走实、扎实为群众办实事、强化铁路安全监管的重要举措。

部际联席会议办公室常务副主任、国家铁路局副局长吴德金在会议上表示，近年来，围绕从根本上消除事故隐患的目标，全力推进铁路沿线环境隐患排查整治，23个省级政府出台了铁路安全地方性法规或规章，30个省建立了路地“双段长”制。

数据显示，2021年1-8月，我国共整治安全环境隐患问题45071件，时速120公里以上铁路线路已完成封闭1257km，铁路道口“平改立”纳入改造计划553处，已完成107处。

吴德金表示，通过路地各方持续发力，铁路沿线安全环境持续改善，全国铁路因环境因素导致的事故持续下降，铁路沿线安全环境治理取得了明显的成效。随着经济社会快速发展，铁路沿线安全环境仍存在一些隐患，需要进一步发挥部际联席会议作用，扎实做好铁路沿线安全环境常态化治理工作。

会议指出，要深入推进长效机制建设，建立健全铁路沿线自然灾害监测预警机制，积极应用科技手段提高治理效能，推动《关于加强铁路沿线安全环境治理工作的意见》全面落实。

(责编：孙红丽、高雷)

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