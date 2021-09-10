人民网福州9月10日电 （记者杨曦） 9月9日，以“赓续红色血脉 奋进统计未来”为主题的第十二届中国统计开放日活动在福州成功举办。

图为活动现场。人民网杨曦 摄

“数据是企业的基础，统计与民生息息相关。”

“以数据为基础，做好每项民生服务工作。”

“企业的科学管理就是数据管理，而且需要真实可信的统计数据。”

活动现场，来自社会各界代表的声音表明，我国统计事业的重要性已获得公众普遍认可。据悉，国家统计局自2010年起，每年举办中国统计开放日活动，广泛普及统计调查知识，生动展示统计改革发展成果，是统计系统连接公众的纽带。

2021年正值中国共产党百年华诞，也是“十四五”开局之年，第十二届“中国统计开放日”通过回顾中国共产党领导下的统计事业发展历程，激励广大统计工作者发扬老一辈统计人的优良传统，展现统计事业正薪火相传，不断谱写新的篇章。

图为嘉宾合影。人民网杨曦 摄

国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，中国共产党领导下的统计事业在战火弥漫的战争年代生根发芽，在热火朝天的社会主义建设中探索向前，在改革开放的时代大潮中开拓奋进，在中国特色社会主义新时代续写新篇。党的十八大以来，统计部门蹄疾步稳推动统计管理体制改革，与时俱进推进统计制度方法改革，正式实施地区生产总值统一核算，高质量开展重大国情国力普查调查，精心组织实施统计督察和执法检查，不断丰富统计数据发布内容、拓展发布领域、改进发布方式，最大限度使统计成果惠及全社会，为党和国家事业发展以及人民生产生活提供了大量可靠的统计资料。

宁吉喆强调，此次统计开放日活动是统计部门深入推进党史学习教育、开展“我为群众办实事”活动的重要内容，也是进一步推进统计公开透明的务实举措。“统计部门将以此为契机，深刻铭记共和国统计调查事业发展的不平凡历程，继承弘扬党领导统计事业发展的宝贵经验，以时不我待的紧迫感、使命感，知史奋进、击鼓催征，用奋斗在中华民族伟大复兴的新征程中展现新时代统计人的风采、实现新时代统计人的价值、作出新时代统计人的贡献。” 宁吉喆说。

福建省省长王宁表示，本届开放日活动对于深化党史学习教育，传承伟大建党精神，不断开创新时代统计工作新局面具有重要意义。“我们将以此次开放日活动为新的起点，进一步加强统计基层基础建设，切实保障统计机构、统计人员依法独立行使统计职权，更加有效发挥统计监督职能作用，为全方位推进高质量发展超越提供强有力的统计支撑。”王宁说。

开放日活动分为“红色记忆，回望百年”“为国统计，为民调查”“不忘初心，砺行致远”三个主要环节，通过视频展示、现场讲述、情景剧表演、歌曲合唱等形式，生动展现百年红色统计历史往事、共和国统计的时代发展和改革创新、当代统计人的精神与风采等内容。

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