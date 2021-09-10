胡春华强调
积极主动做好新形势下的外资工作
2021年09月10日08:50 | 来源：人民网－人民日报
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新华社厦门9月9日电 外资工作座谈会9日在福建厦门召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，积极主动做好新形势下的外资工作，不断提升利用外资质量和水平。
胡春华指出，近年来在十分复杂的形势下，我国外资工作取得显著成绩，值得充分肯定。当前我国已进入新发展阶段，做好外资工作是构建新发展格局的需要，是提高产业链供应链稳定性和竞争力的需要，具有特殊重要意义。要通过利用外资积极参与全球产业链重塑，支持外资企业在国内更好发展，提升中西部地区承接国内外产业转移能力，鼓励跨国公司在全球布局中立足我国辐射周边。要充分发挥外资在科技创新和产业转型升级中的重要作用，鼓励外资企业加大研发投入，引导外资更多投向先进制造业、现代服务业。
胡春华强调，要着力营造市场化法治化国际化的营商环境，高度重视外资准入负面清单落地见效问题，主动加强对外资企业服务、及时回应企业关切，发挥好自贸协定、自贸试验区等开放机制和平台作用。要促进利用外资持续健康发展，抓住有利时机加大招商引资力度，更加注重优化引资结构、提升引资质量，进一步增强外资企业信心。
《 人民日报 》（ 2021年09月10日 04 版）
(责编：赵超、陈键)
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