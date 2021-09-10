本报记者 陆娅楠

近日，中共中央、国务院印发了《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（以下简称《横琴方案》）和《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（以下简称《前海方案》）。

在9月9日国新办新闻发布会上，澳门特别行政区行政法务司司长张永春表示，《横琴方案》的公布，是支持澳门经济适度多元发展、丰富“一国两制”实践的重大举措，将为澳门长远发展注入新的动力。香港特别行政区政务司司长李家超则表示，《前海方案》的推出，将有利于推动更高水平的港深合作，发挥两地在粤港澳大湾区内的“双引擎”功能。

横琴从边陲海岛变成开发热岛，前海取得了“三个一批”显著成效

2009年，横琴开发开放的大幕正式开启。“短短十来年的时间，横琴从一个边陲海岛变成了开发的热岛、开放的前沿，经济社会实现了快速发展，为横琴粤澳深度合作区的建设奠定了基础。”广东省委常委、常务副省长林克庆说。

综合实力迅速提高。横琴主要经济指标实现快速增长，基础设施逐步完善，新横琴口岸旅检通道开通，岛内主干路网基本建成，横琴大桥等对外连接的“大动脉”建成通车。

制度创新深入推进。横琴已累计推出622项改革创新的举措，537项政务服务实现了大湾区线上通办，237项行政审批服务事项实现线上跨境通办。

促进澳门经济适度多元发展的作用也初步显现。截至目前，累计注册澳资企业4578家，314家澳门企业在横琴跨境办公。粤澳合作产业园累计为25个项目供地，协议投资额达793亿元，粤澳合作中医药科技产业园累计培育50家澳门医药项目，澳门的4所国家重点实验室设立了横琴分部，累计孵化集聚613个澳门创新创业项目；对港澳人士职业资格实行单向认定，已有589名港澳的导游、57家港澳的建筑企业、269名港澳的建筑领域专业人士、53名澳门的医师、7名澳门的社工在横琴执业。

澳门居民在横琴生活便利度也稳步提升。启动建设“澳门新街坊”，将为1万名澳门居民提供舒适居住空间。澳门单牌车入出横琴的配额总量增加到1万台。澳门街坊总会横琴综合服务中心累计为琴澳居民提供服务近7万人次。

深圳市委副书记、市长覃伟中介绍，随着近年来深港合作不断深化，前海取得了“三个一批”的显著成效。

集聚了一批香港现代服务业企业。前海累计注册港资企业1.15万家，实际利用港资226亿美元。

形成了一批制度创新成果。累计推出制度创新成果645项，在全国复制推广65项。

出台了一批便利香港居民生活就业的措施。目前，香港的税务师、注册建筑师等20多类人才可在前海便利化执业。前海深港青年梦工场等平台累计孵化香港创业团队245家。

“两个方案的正式公布，标志着横琴、前海建设进入全面施工、全面推进的新阶段。”林克庆说，两个合作区建设为新发展阶段广东改革发展提供了新的重大历史机遇，是广东服务“一国两制”大局的战略抓手，是广东推进全面深化改革大局的战略平台，是广东服务新发展格局的战略支撑。

《横琴方案》紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展的初心，明确一批支持政策

国家发展改革委副主任丛亮介绍，《横琴方案》紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展的初心，立足服务澳门、推动琴澳一体化发展进行谋划和设计，主要内容包括：一条主线，即促进澳门经济适度多元发展；四大定位，即促进澳门经济适度多元的新平台、便利澳门居民生活就业的新空间、丰富“一国两制”实践的新示范、推动粤港澳大湾区建设的新高地；三个阶段目标，分别对应澳门特别行政区政府2024年、2029年两个任期时间节点，以及全国2035年现代化建设的时间节点，提出了体制机制、产业发展、公共服务水平等方面的发展目标；四大任务，就是发展促进澳门经济适度多元的新产业、建设便利澳门居民生活就业的新家园、构建与澳门一体化高水平开放的新体系、健全粤澳共商共建共管共享的新体制。

为了促进重点产业加快发展，《横琴方案》明确了一批支持政策。例如，实行“一线”放开，除国家法律、行政法规明确规定不予免（保）税的货物及物品外，其他货物及物品免（保）税进入；对符合条件的合作区内企业生产货物，经“二线”进入内地免征进口关税。再如，对于符合条件的企业，减按15%的税率征收企业所得税；对在合作区工作的高端人才和紧缺人才，个人所得税的税负超过15%的部分予以免征。

财政部副部长许宏才表示，税收优惠政策难免会带来中央和地方财政的减收，为了支持横琴财政可持续，中央减收由中央财政承担，不扣减对地方的转移支付；合作区地方减收，中央财政在统一规范的财政体制下专门安排综合财力补助。中央补助将与合作区吸引澳门企业入驻和扩大就业等方面挂钩，通过体制机制增加合作区服务澳门产业多元发展的动力。

“《横琴方案》制度设计新、改革力度大、开放范围广、政策含金量高。”张永春说，特区政府将继续推动澳门青年在合作区创新创业和就业，并将在合作区重点发展科技研发和高端制造等产业，为澳门青年在横琴提供更多发挥才能的空间。

丛亮指出，横琴发展新兴产业要有所为、有所不为，重点要发展实业、解决就业，形成实实在在的“人气儿”。

《前海方案》聚焦“扩区”和“改革开放”，进一步支持香港青年在前海创新创业

丛亮介绍，《前海方案》聚焦“扩区”和“改革开放”两个重点，部署了三个方面的任务。

一是拓展前海合作区发展空间。明确将前海合作区总面积由14.92平方公里扩展到120.56平方公里，并且按程序将相关支持政策覆盖到扩区后的全部区域。

二是打造全面深化改革创新试验平台。明确在重大改革任务方面先行先试，提出了推进现代服务业创新发展、加快科技发展体制机制改革创新等多项任务。

三是建设高水平对外开放的门户枢纽。明确建立健全更高层次的开放型经济新体制，在深化与港澳服务贸易自由化、扩大金融业对外开放等方面提出了有力举措。

覃伟中透露，9月6日，深港双方举行深港合作会议，达成了很多共识。“我们将全面落实《前海方案》的要求，坚持依托香港、服务内地、面向世界，努力推动前海深港合作迈上新台阶，支持香港更好融入国家发展大局。”

用好“扩区”的“新空间”。高质量编制前海新一轮总规和国土空间规划，坚持1/3新出让产业用地面向港资港企。

用好政策的“新红利”。推动产业、金融、法律等政策覆盖全域，充分释放“扩区”的强大规模效应、乘数效应。

拓展深港合作的“新领域”。深化两地在现代金融、科技服务业、会展经济、海洋经济、专业服务等领域的合作。

打造营商环境的“新优势”。加快出台前海合作区投资者保护条例，携手香港建设国际法律服务中心和国际商事争议解决中心。

“《前海方案》将港深合作推向新的台阶，香港商界及专业服务提供者已经积极准备，迎接《前海方案》为港人、港企带来的新机遇。”李家超介绍，香港特区政府将与中央相关部委商讨如何通过《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA），尽快落实《前海方案》中进一步开放服务贸易的措施。香港特区政府会联合相关业界，为扩区后的前海在金融、创科、法律、营商环境等方面提供意见和作出配合。同时，香港特区政府会继续与广东省政府、深圳市政府加强合作，进一步支持香港青年在前海创新创业。

《 人民日报 》（ 2021年09月10日 06 版）

(责编：赵超、陈键)