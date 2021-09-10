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中国外贸连续正增长

2021年09月10日08:52 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在江苏省宿迁市泗洪经济开发区，庆邦电子元器件（泗洪）有限公司生产的高频芯片电感、晶片电感等产品畅销欧美、日、韩等国家和地区，产量约占世界总产量的5%。图为工人们在各自的岗位上忙碌。
　　许昌亮摄（人民图片）

　　安徽省庐江县雅斯佳休闲用品有限公司致力于水上运动和休闲产业产品制造，年产各种规格的冲浪板10万只。公司多次参加国际运动及休闲产品展会，通过跨境电商，将产品销至全球50多个国家和地区。今年前8个月，已实现500万美元的出口额。图为员工正在检测即将出厂的冲浪板。
　　巢志斌摄（人民图片）

　　海关总署数据显示，今年前8个月，中国货物贸易进出口总值24.78万亿元，同比增长23.7%，比2019年同期增长22.8%。这也是中国外贸连续15个月正增长，进一步呈现稳中加固的态势。

(责编：赵超、陈键)

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