安徽省庐江县雅斯佳休闲用品有限公司致力于水上运动和休闲产业产品制造，年产各种规格的冲浪板10万只。公司多次参加国际运动及休闲产品展会，通过跨境电商，将产品销至全球50多个国家和地区。今年前8个月，已实现500万美元的出口额。图为员工正在检测即将出厂的冲浪板。

巢志斌摄（人民图片）