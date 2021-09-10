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商务部：确保中秋、国庆期间市场供应充足、运行平稳

2021年09月10日08:58 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者赵竹青）中秋、国庆佳节临近，如何保障节日期间市场供应？商务部新闻发言人束珏婷9日表示，商务部将着力做好四方面工作，保障节日期间市场供应充足、运行平稳，更好满足居民消费需求。

一是畅通产销。指导地方与企业加强产销衔接，重点保障主要生活必需品市场供应，确保不脱销、不断档。

二是备足存货。指导商贸流通企业根据不同消费群体的个性化消费需求，增加库存数量，丰富商品种类。根据市场需要，适时发挥政府储备调节作用。

三是促进消费。鼓励各地在做好疫情防控前提下，抓住中秋、国庆消费旺季，开展多种形式的促消费活动，释放消费潜力。

四是加强监测。密切关注节日市场运行态势，加强生活必需品市场监测预警，及时掌握粮、油、肉、菜、蛋、奶等民生商品运行情况，准确摸清市场供求状况，及时协调解决可能出现的问题。

另据商务部日前发布的8月30日至9月5日36个大中城市食用农产品零售价格情况显示，粮油肉蛋菜等价格基本保持平稳，整体波动幅度不大。

近期，生猪产能持续释放，猪肉市场供应充足，猪肉价格处于低位运行。节日临近，再加上有关部门的收储工作，猪肉价格跌幅收窄，预计在天气转凉、节日临近等因素带动下，猪肉消费将有所回升。

(责编：赵竹青、高雷)

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