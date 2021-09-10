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海关总署对多家外国企业和加工渔船采取紧急预防性措施

2021年09月10日09:07 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （赵超）据海关总署网站消息，因在进口产品外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，海关总署对印度尼西亚、巴基斯坦、缅甸的多家企业及俄罗斯1艘加工渔船采取紧急预防性措施。详情如下：

图片来源：海关总署网站

因从进口自印度尼西亚1批次冻墨吉对虾的1个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性；1批次冻带鱼的5个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性；1批次冻鱿鱼的1个内包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受印度尼西亚水产品生产企业UD. PIALA(注册编号为CR 174-32)、PT. KARYA MINA PUTRA(注册编号为CR 554-14)和PT. SANJAYA INTERNASIONAL FISHERY(注册编号为CR 513-12)的产品进口申报1周。

因从进口自缅甸1批次冻带鱼的1个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受缅甸水产品生产企业Ocean World Coldstore(注册编号为YGN/132/OW/DOF)的产品进口申报1周。

因从进口自俄罗斯1批次冻狭鳕鱼的1个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受俄罗斯生产企业Polluks JSC “Okeanrybflot”(注册编号为CH-16F)的产品进口申报1周。

因从进口自巴基斯坦1批次冻沙丁鱼的1个内包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，按照海关总署公告2020年第103号的规定，全国海关自即日起暂停接受巴基斯坦水产品生产企业M/s. Orb Exim Corporation (Pvt). LTD(注册编号为T-594/07)的产品进口申报1周。

(责编：赵超、高雷)

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