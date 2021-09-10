人民网北京9月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为加大对中小微企业纾困帮扶力度，人民银行新增3000亿元支小再贷款额度，采取“先贷后借”模式发放，以确保再贷款政策的精准和直达作用。

据介绍，人民银行新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，要求贷款平均利率在5.5%左右，引导降低小微企业融资成本。3000亿元支小再贷款采取“先贷后借”模式发放，地方法人银行先发放小微企业和个体工商户贷款，之后等额申请支小再贷款。

人民银行指出，近年来，支小再贷款作为人民银行专门支持金融机构发放小微企业贷款的货币政策工具，有效调动了地方法人银行的积极性，撬动小微企业贷款较快增长，实施效果良好。小微企业融资呈现“量增、面扩、价降”的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升，实现了对实体经济的精准滴灌。

下一步，人民银行将督促各分支机构做好支小再贷款发放工作，引导扩大小微企业信贷投放，充分发挥货币政策工具支持稳企业、保就业的积极作用。

记者注意到，9月7日，在“支持中小微企业发展工作有关情况”国务院政策例行吹风会上，人民银行副行长潘功胜就曾表示，下一步将新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余的4个月之内发放。人民银行提供商业银行的再贷款利率是2.25%，商业银行拿到这笔贷款，发放对象主要是小微企业，发放贷款的平均利率在5.5%左右。同时，采取“先贷后借”模式，保障资金使用精准性和直达性。

招联金融首席研究员董希淼认为，这样可以充分发挥支小再贷款的引导作用，进一步缓解小微企业“融资难”“融资贵”问题，保持今年下半年和明年上半年信贷增量总体稳定，在内外部不确定性因素较多的情况下稳固经济恢复态势。

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