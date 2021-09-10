人民网北京9月10日电 （记者许维娜）“电力是能源转型的关键领域，随着碳达峰、碳中和进程加快和能源转型深化，电力系统面临前所未有的变革压力。”在9月9日举行的2021能源电力转型国际论坛上，国家电网公司董事长、中国电力企业联合会理事长辛保安围绕“积极构建新型电力系统 坚定不移走绿色发展之路”主题发表了主旨演讲。

辛保安表示，“双碳”目标下，构建以新能源为主体的新型电力系统，为中国电力系统转型升级指明了方向，也为全球电力可持续发展提供了中国方案。

辛保安强调，推进能源清洁低碳转型，亟待加快构建新型电力系统。与传统电力系统相比，新型电力系统具有更加强大的功能特征，可以有效破解新能源发电大规模并网和消纳难题，有效实现新型用电设施灵活接入、即插即用，有力支撑源网荷储各环节高效协调互动，有力促进电力与其他能源系统的互补互济。

“构建新型电力系统是推动能源清洁转型的关键之举，也是一项极具挑战性、复杂性的系统工程，在建设过程中，要坚持安全为本、创新驱动、政策引导，加强合作共为。”辛保安说道。

辛保安还指出，推进碳中和将从根本上重塑能源体系，将有五个方面的变化。

一是能源供给结构将深度调整。可再生能源特别是新能源将大规模开发利用，逐步取代传统化石能源在能源体系中的主导地位。2020年中国非化石能源占一次能源消费的比重为16%，预计2030年、2060年将分别提升到25%和80%。

二是能源利用方式将深刻变化。以电动汽车为代表的各种新型用能设备大量出现，电气化水平显著提高，电能利用大范围延伸，很多用户侧主体兼具能源生产者和消费者双重属性。2020年中国电能占终端能源消费比重约为27%，预计2030年、2060年将分别提升到39%和70%。

三是能源技术装备将跨越升级。适应碳达峰、碳中和要求推进能源转型，需要突破新能源高效开发、多能转换、先进储能、能源系统控制、碳捕集利用与封存等领域的新技术，推动能源系统向着更加智慧、更加开放、更加高效、更加友好的方向演进。

四是能源产业生态将蓬勃出新。能源转型将深刻改变能源行业生产关系，催生出综合能源服务、电动汽车充换电、V2G、能源电商、能源大数据、能源聚合商等新业务、新业态、新模式，培育出更多的新型市场主体，形成全新的能源生态圈。

五是能源治理体系将系统优化。绿色低碳能源体系的构建，将深刻改变能源版图和利益格局，推动能源治理体系和治理方式进行变革与调整。

(责编：孙红丽、吕骞)