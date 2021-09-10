人民网北京9月10日电 （记者车柯蒙）2021年9月9日，全国首笔跨境人民币退税经由珠海市横琴新区税务局和人民银行珠海市中心支行办理，澳门居民冯女士当日收到了国库退付的120元退税资金，实现了跨境退税快速办理、资金直达纳税人境外账户。

据了解，跨境人民币退税是广东省税务局联手人民银行广州分行为方便澳门等境外非居民纳税人，率先在横琴推出的一种税收退库方式。纳税人在境外可通过电子税务局网站或V-Tax远程自助办税平台申请退税，税务部门审批后开具税收收入退还书送国库办理退库手续，国库将退税资金通过境内商业银行划转至纳税人指定境外账户，纳税人即可收到所退税款。

“今年以来，随着多种跨境人民币电子缴税方式的陆续开通，跨境缴税越来越便利，此次在横琴推出跨境人民币退税，是对跨境人民币缴退库业务体系的进一步完善，从而实现跨境税收能缴可退，退税资金直达纳税人境外账户，极大方便了非居民纳税人，优化了营商环境，助力了粤港澳大湾区建设，同时也是金融和税务领域贯彻《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》的切实举措。”人民银行广州分行相关负责人介绍。

除资金直接退至纳税人境外账户之外，跨境人民币退税另一亮点就是借助现代网络通讯技术，使纳税人办理退税申请非常方便。广东省税务局收入规划核算部门负责人表示，为贯彻落实《关于进一步深化税收征管改革的意见》，方便纳税人，广东省税务系统不断拓展“非接触式”缴退税，大力推广应用V-Tax等智能办税平台，纳税人可通过平台远程连接省内办税大厅工作人员，在税务人员的视频指导下“一站式”办理缴税、退税业务，特别是对于身处境外的非居民纳税人，跨境办理缴税、退税更加方便。

据悉，下一步，国家税务总局广东省税务局和人民银行广州分行将对跨境人民币缴退税领域的创新成果加以整合，完善业务操作规程，推进跨境人民币缴税和退税业务系统化、规范化、制度化，进而在广东省范围全面推广。

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