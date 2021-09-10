人民网记者 车柯蒙

9月5日，《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（以下简称《方案》）正式出台，明确了横琴粤澳深度合作区的战略定位和发展目标，并提出一系列具体务实的举措，粤港澳大湾区建设再次迎来重大利好政策。其中，覆盖企业所得税、增值税和消费税等多方面的税收优惠政策为粤澳产业协同发展注入“催化剂”。

“对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税，将有利于澳门经济适度多元发展的产业全部纳入政策范围”“对在合作区设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税”《方案》中，一系列对于税收政策的顶层设计为在横琴发展的市场主体带来“真金白银”的政策红利。

国家税务总局广东省税务局推进横琴粤澳深度合作区建设涉税工作专班副主任、国际税收管理处处长刘丽表示，《方案》从澳门和横琴的实际情况出发，在“分线管理”、税收政策等方面创新举措多、赋权力度大，为横琴粤澳深度合作区建设勾勒了蓝图。税务部门将进一步健全推进税收优惠政策直达快享机制，全力支持实实在在为粤澳发展作出贡献的群体充分享受政策红利，同时，加强税收政策执行的风险防范，防范政策套利等违法违规行为。

记者了解到，税收政策的研究落实工作在《方案》发布前已悄然开展，今年以来，广东省税务局组建了由国际税收管理处等9个处室和横琴新区税务局共同参与的工作专班，对标对表扎实推进横琴粤澳深度合作区建设涉税工作方案。

一系列支持港澳开发、发展的税收优惠政策，成为了加速粤澳产业协同发展和社会民生融合的“催化剂”。

根据《财政部 税务总局关于横琴新区企业所得税优惠目录增列旅游产业项目的通知》（财税〔2019〕63号），符合优惠目录六大类80项条件的企业，可减按15%征收企业所得税，该政策累计为企业减免税收18.2亿元。根据《内地和澳门特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》第四议定书，内地与澳门两地有关惠民合作项目的税收负担有效减轻，该政策为企业减免税收1.1亿元。

数据显示，2020年横琴新增澳门企业数量大幅增长，横琴全年新增注册澳门企业1395家，较2019年底增长67.47%，澳门企业总数已达3575家，约占全市澳企数量的53%。截至2021年8月，在横琴注册和登记的澳资企业已超过4500户，注册资本（金）达1374.96亿元。

珠海市横琴新区华金国际会展服务有限公司执行董事付睿表示，《方案》指出要发展文旅会展商贸产业，高水平建设横琴国际休闲旅游岛，让我们信心倍增。这两年我们享受旅游产业企业所得税15%税率优惠，减免税收443万元，其中2020年享受减免235万元，有效减轻了企业负担。

为了服务粤港澳大湾区发展战略实施，广东省税务局与深圳市税务局印发《进一步密切税收合作、服务粤港澳大湾区建设工作方案》，建立合作联系机制，建立粤港澳大湾区税收协定待遇协作管理工作机制，为大湾区税收合作作出积极探索。今年9月1日，两地税务机关深入合作，开出了广东省首张跨区域的基于区块链技术的《代理出口货物证明》，拓展区块链技术在促进涉税费信息共享等领域应用方面迈出了重要一步。

税务赋能，湾区融合发展的速度仍在加快。近日，广东省围绕贯彻落实中办国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，明确七方面29项主要改革任务，推动税收征管改革在广东落地生根，其中，专门提出要“深化粤港澳税收合作”，推动“跨境税费事项办理”。

据广东省税务局相关负责人介绍，税务部门将聚焦粤港澳大湾区一体化发展的新形势、新要求，在推进联通、贯通、融通等方面发力，深入挖掘税收大数据潜力，充分运用大数据、云计算、人工智能、移动互联网等现代信息技术，在跨境办理税费业务上继续突破创新，进一步推动开放资源融合、开放优势互补、开放举措联动，持续营造市场化、法治化、国际化的税收营商环境。

(责编：孙红丽、吕骞)