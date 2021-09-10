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8月金融统计数据出炉 M2余额同比增长8.2%

2021年09月10日16:58 | 来源：人民网
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人民网北京9月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布8月金融统计数据报告，数据显示，8月末，广义货币（M2）余额231.23万亿元，同比增长8.2%。8月份人民币贷款增加1.22万亿元，比上年同期少增631亿元。

广义货币增长8.2%，狭义货币增长4.2%

8月末，广义货币（M2）余额231.23万亿元，同比增长8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.2个百分点；狭义货币（M1）余额62.67万亿元，同比增长4.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.7个和3.8个百分点；流通中货币（M0）余额8.51万亿元，同比增长6.3%。当月净投放现金342亿元。

8月份人民币贷款增加1.22万亿元，外币贷款减少15亿美元

8月末，本外币贷款余额193.9万亿元，同比增长11.7%。月末人民币贷款余额187.8万亿元，同比增长12.1%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和0.9个百分点。

8月份人民币贷款增加1.22万亿元，比上年同期少增631亿元。分部门看，住户贷款增加5755亿元，其中，短期贷款增加1496亿元，中长期贷款增加4259亿元；企（事）业单位贷款增加6963亿元，其中，短期贷款减少1149亿元，中长期贷款增加5215亿元，票据融资增加2813亿元；非银行业金融机构贷款减少681亿元。

8月末，外币贷款余额9430亿美元，同比增长4.5%。当月外币贷款减少15亿美元，同比多减208亿美元。

8月份人民币存款增加1.37万亿元，外币存款增加37亿美元

8月末，本外币存款余额233.32万亿元，同比增长8.5%。月末人民币存款余额226.85万亿元，同比增长8.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2个百分点。

8月份人民币存款增加1.37万亿元，同比少增5672亿元。其中，住户存款增加3338亿元，非金融企业存款增加5608亿元，财政性存款增加1724亿元，非银行业金融机构存款增加993亿元。

8月末，外币存款余额9997亿美元，同比增长22%。当月外币存款增加37亿美元，同比少增221亿美元。

8月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率和质押式债券回购月加权平均利率均为2.08%

8月份，银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交124.37万亿元，日均成交5.65万亿元，日均成交同比增长0.7%。其中，同业拆借日均成交同比下降16.5%，现券日均成交同比下降15.8%，质押式回购日均成交同比增长7.9%。

8月份同业拆借加权平均利率为2.08%，与上月持平，比上年同期高0.04个百分点；质押式回购加权平均利率为2.08%，与上月持平，比上年同期高0.02个百分点。

8月份跨境贸易人民币结算业务发生6669亿元，直接投资人民币结算业务发生5534亿元

8月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4924亿元、1745亿元、1402亿元、4132亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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