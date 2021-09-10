葛孟超

坚决遏制跨境赌博乱象事关我国经济安全、社会稳定和国家形象。为引导广大人民群众认清跨境赌博的非法性、危害性，自觉远离和抵制跨境赌博活动，维护国家经济金融良好秩序，近日，国家外汇管理局再次公开通报一批非法买卖外汇用于跨境赌博的典型案例。本次通报的案例为2020年至2021年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案件，最高罚款金额超过167万元人民币。

“外汇局高度重视打击治理跨境赌博工作，积极配合公安机关、人民银行推进跨境赌博资金渠道治理，始终保持高压打击态势。”外汇局相关部门负责人表示，本次通报的涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽、多样，严重扰乱外汇市场秩序。

从通报案例来看，蔡某非法买卖外汇案涉及违规金额较大，超过172万美元。根据通报，2018年3月至2019年3月，蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.1万元人民币。

下一步如何加大打击力度？外汇局相关部门负责人表示，外汇局将继续配合公安机关对跨境赌博等违法犯罪活动保持高压打击态势，加大跨境赌博“资金链”打击治理力度，坚持“零容忍”和全链条打击，有效维护外汇市场健康秩序。一是齐抓共管协同作战，持续配合公安机关侦破跨境赌博案件，坚决遏制跨境赌博违法违规行为，合力形成有效震慑。二是严查重罚强化打击，依法依规处理涉赌资金非法汇兑案件，从严惩治跨境参赌人员。三是完善资金渠道管控，持续对银行、支付机构等开展监督检查，坚决封堵跨境赌博资金非法转移通道。

(责编：罗知之、吕骞)