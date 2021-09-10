近期，交通银行以“反诈拒赌，安全支付”为主题，开展集中宣传月活动，通过金融安全知识进社区、进网点、进直播等丰富形式提高群众防骗“免疫力”。据介绍，今年上半年，交行员工主动识别、劝阻客户电信诈骗转账汇款700余起，拦截资金5000余万元。通过风控模型及“黑名单”拦截机制，线上阻断可疑交易2万余笔，保障客户资金超2亿元，牢牢守住人民群众的“钱袋子”。

社区宣讲，守护钱袋安全。近期，不法分子蹭“新冠疫苗免费接种”热度，利用广大人民群众对接种新冠疫苗有着强烈意愿的心理，编造“打疫苗收获爱情”“快速检测新冠”“家里也能核酸检测” 等诈骗短信进行诈骗。针对最新骗局，交行重庆市分行组织网点员工深入社区开展宣讲，提醒公众关注当地卫健委部门和官方媒体发布的关于疫苗预约和接种的相关信息，不要在来历不明的网址链接上输入身份证号、银行卡号、手机号等个人信息。“你们也是在给我们打‘预防针’哟！防疫重要，防骗也不能大意！”参与交通银行“反诈拒赌，安全支付”宣传社区行的王老先生由衷表示。

银警直播，拆招电信骗局。交行在金融安全教育方面不断探索新媒体新渠道的创新应用，通过微信公众号、视频号等进行专题宣传。此次，湖北省分行联合武汉反电诈中心把民警请到了手机银行直播间在线开讲，详细拆解电信网络诈骗的手段，分享防范电信网络诈骗妙招，并重点提示不要随意进行大额转账，不轻信所谓高息回报，任何金融投资或购买理财产品都要通过正规渠道办理，规避诈骗风险。

金融课堂，启迪美好未来。交行充分利用网点宣传阵地，通过网点LED显示屏、自助机具屏幕宣传支付结算、金融网络安全等信息，在网点统一印制摆放《防范电信网络诈骗宣传手册》，营造浓厚宣传氛围，并组织开展了金融课堂、金融安全沙龙等形式丰富的教育活动。如山西省分行邀请网点周边幼儿园及小学的小朋友和老师进入到银行厅堂，带领大家参观银行并开展 “防诈反诈，启迪未来”活动。活动中，交行员工自编自演防骗情景剧，用生动的形式告诉师生们如何保护自己的金融安全。

打击治理电信网络诈骗、跨境赌博是一项长期性的工作。交行相关负责人表示将综合运用大数据、人工智能等科技手段，持续完善涉诈风险识别和拦截机制，做到提前识别、精准预警、快速处置，筑起金融反诈防火墙，以实际行动践行“金融为民”理念。

(责编：李源、董童)