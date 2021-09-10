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粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点正式启动

2021年09月10日17:51 | 来源：人民网
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人民网9月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，今天下午，人民银行、银保监会、证监会、外汇局、广东省人民政府、香港特别行政区政府与澳门特别行政区政府通过视频连线方式共同举办了“跨境理财通”业务试点启动仪式，粤港澳三地同时发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》。

“跨境理财通”业务试点支持大湾区内地及港澳居民个人跨境投资对方银行销售的合资格投资产品，按照投资主体身份可分为“南向通”和“北向通”。“南向通”指粤港澳大湾区内地居民通过在港澳银行开立投资户，购买港澳地区银行销售的合资格投资产品；“北向通”指港澳地区居民通过在粤港澳大湾区内地银行开立投资户，购买内地银行销售的合资格投资产品。

据介绍，“跨境理财通”业务试点是落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的重要举措，对于打造粤港澳优质生活圈、推进大湾区金融市场互联互通、提升我国金融市场双向开放水平、助推香港国际金融中心建设具有重要意义。

人民银行副行长潘功胜在“跨境理财通”试点启动仪式上表示，“跨境理财通”试点为大湾区内地及港澳居民个人跨境投资开辟了新的通道，将进一步便利大湾区居民享受优质金融服务，推进粤港澳三地居民生活深度融合；将进一步推动内地与港澳金融市场的互联互通，提升我国金融市场双向开放水平；将进一步为港澳金融业发展注入新的活力，助推香港国际金融中心的建设和发展。在“跨境理财通”试点实施细则制定过程中，人民银行高度重视投资者体验和投资者权益保护工作。试点启动后，内地金融管理部门将和港澳金融监管机构在信息共享、投资者保护等方面密切协作，共同为试点的平稳运行提供政策支持和保障。

(责编：罗知之、吕骞)

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