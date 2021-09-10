10日上午，美团、饿了么、滴滴、达达、闪送、货拉拉、满帮、到家集团、阿里巴巴、腾讯等10家平台型企业参加了人力资源社会保障部会同交通运输部、市场监管总局、全国总工会联合召开的平台企业行政指导会。

美团表示，将严格按照文件精神，采取更大力度，积极保障不同形态下的劳动者权益。从保障骑手薪酬发放、科学确定劳动强度、落实安全卫生责任、试点骑手社会保障、骑手申诉机制健全、骑手职业发展成长等六个方面进一步落实《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》的要求，响应国家号召推动落实骑手的职业伤害保障计划，完善骑手社会保障，努力解决骑手工作的后顾之忧。

据悉，美团于近日首次公开了关于骑手配送时间的计算规则，介绍了预估送达时间背后的算法逻辑，预估送达时间包括“历史数据模型估算时间”“城市通行状态特性下估算时间”“出餐到店取餐等配送各场景累加估算时间”和“配送距离估算时间”，而实际订单会以其中最长的一个时间作为预估送达时间。在经过多轮调研后，美团外卖还将预估送达时间由原先的“时间点”调整为弹性的“时间段”。

此外，美团近期通过通知文件和视频会议方式，向全国配送和渠道合作商发出《关于新就业形态劳动者劳动保障权益的倡议》文件。倡议指出，保障新就业形态劳动者权益事关稳定就业、改善民生、加强社会治理，必须坚决贯彻落实好维护新就业形态劳动者劳动保障权益的系列文件。并从“思想引领、合规用工、健全制度、响应灵活就业人员职业伤害保障试点”等七个方面对合作商提出了要求。参与视频会议的山东合作商表示，此次文件中美团外卖明确提出了“禁止以任何形式诱导或强迫新就业形态劳动者转为个体工商户，规避用工主体责任的行为”的要求，指导合作商在合规经营同时进一步推动行业规范用工行为。

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