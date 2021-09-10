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更高更精更尖端！2021世界机器人大会开幕

2021年09月10日23:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月10日电（记者王琳琳、王君璐）2021世界机器人大会10日在北京开幕，本届大会以“共享新成果、共注新动能”为主题，得到20家国际机器人机构支持，300余位国内外顶尖科学家、企业家代表参会。与往届相比，本届大会国际嘉宾规格更高、主题演讲内容更精、创新技术产品更尖端。正在太空“出差”的3位航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波也从太空发来祝福。

　　2021世界机器人大会包括论坛、博览会、机器人大赛等活动。论坛由3天主论坛、20余场专题论坛及开闭幕式组成。博览会按照“3+C”体系布局：“3”是工业机器人、服务机器人、特种机器人三大展区，“C”是创新展区，重点展示机器人本体、关键零部件、产业链上下游及关联领域尖端成果和首发新品，110余家企业和科研机构携500多款产品参展。机器人大赛设共融机器人挑战赛、BCI脑控机器人大赛、机器人应用大赛、青少年机器人设计大赛4大赛事，近千名参赛者现场展开竞技。

　　相比上届，本届大会医疗专区面积增加一倍，将有手术机器人、康养机器人等医用机器人亮相。大会还将展示新一代仿人形机器人，脑机接口技术在机器人控制、字符拼写、智能认知等领域应用。

　　“机器人技术正在深刻改变着人类的生产和生活方式，中国空间站机械臂也助力我们完成了两次出舱任务。神舟十二号飞行乘组在中国空间站预祝大会、博览会和大赛取得圆满成功。”开幕式上，3位航天员发来特殊祝福。

　　工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，2020年中国机器人产业突破千亿元，技术水平稳步提升，核心部件加速突破，整机性能持续增强，行业应用深入拓展。下一步，国家将在夯实产业基础、增强产品供给、拓展市场应用、优化产业生态等方面继续推进机器人产业高质量发展。

　　世界机器人大会自2015年至今已成功举办五届。本届大会于9月10日至13日在北京举行，由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会主办，中国电子学会、北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会承办。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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