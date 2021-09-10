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第九届科博会集中签约超870亿元

2021年09月10日23:05 | 来源：新华网
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　　新华社成都9月10日电（记者张超群）记者10日从第九届中国（绵阳）科技城国际科技博览会成果发布会上了解到，本届科博会集中签约项目194个，签约金额873.09亿元，其中5亿元以上项目55个，绵阳科技城发展后劲明显增强。

　　本届科博会于9月8日至10日在绵阳科技城举行，以“创新引领·科技赋能·合作共享”为主题，12位两院院士、200余位专家学者和重点企业代表围绕航天科技、新材料、新型显示、区域协同创新、人工智能等领域开展讨论。匈牙利作为主宾国参会参展。

　　科博会延续了线上“云展馆”的形式，采用3D建模、大数据、人工智能等技术，展出来自14个国家和国内21个省市577家企业和单位的2200余件展品，“奋斗者”号载人潜水器、亚轨道商业运载火箭、谐波减速器、医用回旋加速器等科技自主创新展品集中亮相。截至9月10日11时，线上累计观展人数达235.26万人。

　　中国（绵阳）科技城国际科技博览会由科技部和四川省人民政府共同主办，自2013年创办以来，累计超过60个国家和地区、5761家单位参展参会，参展项目1.9万个，签约项目3171个、签约金额7145.81亿元，吸引观众超过2600万人次。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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