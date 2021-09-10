原标题：加速推进我国热电智能化升级

2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是我国向全世界作出的庄严承诺。我国能源结构以煤炭为主，燃煤热电占我国热电能源消费60％以上，CO2排放量占我国总CO2排放量的42％，是碳达峰碳中和最关注的行业之一。

目前，煤炭价格持续高位运行，碳排放交易正式启动，以科技创新推动热电智能化升级，实现热电生产更高效、更清洁，已成为热电行业共识，也是我国热电行业迈向碳达峰碳中和的最有效路径。

日前，全应科技宣布完成数亿元B轮融资，由知名产业投资机构与博华资本联合领投，高瓴创投超额认购，明势资本、线性资本持续跟投。

据了解，全应科技成立于2016年，是一家聚焦于热电智能化的工业互联网企业。全应科技自主研发的全应热电云，以热电机理为基础，以工业大数据和人工智能技术为核心，建立云＋边＋端的可信工业互联网架构，实时采集热电生产全过程数据，在线动态构建热电系统端到端数字孪生模型，精准计算最优控制参数，有效提升热电生产效率。

自全应热电云推出以来，凭借其高效、节能、安全、低成本等优点，赢得客户广泛信赖与好评。目前全应热电云以SaaS服务模式已经为江苏、浙江、山西、山东、陕西等11个省市近百家大型集团客户提供热电智能化服务，客户类型涵盖能源、造纸、冶金、生物医药、食品加工、纺织、化工等多个流程工业类别。

全应科技创始人兼CEO夏建涛博士表示：“热电产业作为CO2排放量最大的行业，在碳达峰碳中和时代背景下，随着煤炭价格持续高位运行和碳排放交易的正式启动，提升效率、节煤降耗已成为热电产业生存和发展的不二选择。”

博华资本管理合伙人广东认为：“越来越频繁的极端天气已经警示人类必须重视环境问题，而我国作为碳排放大国，碳达峰碳中和将是国家长期不变的战略。全应科技一直致力于利用最先进的人工智能和云计算技术帮助热电企业提升运营效率、减少能源消耗，目前已经成为国内专注于热电领域技术最成熟、拥有成功实施且可直接量化客户价值案例最多的工业互联网企业。博华资本愿携手全应科技，为我国的绿色未来贡献一份力量。”

高瓴创投合伙人李强表示：“我们相信低碳转型是打破发展惯性、应对环境变化及塑造核心竞争力的关键机遇。夏建涛博士带领的全应科技团队，凭借对热电行业的深刻经验、深厚技术与数据积累，提供了一整套深入到热电全流程的智慧热电工业互联网平台级解决方案，不但切实助力了热电生产的智能化升级，更帮助热电行业大幅降低能源消耗。高瓴看好全应科技的长期发展，相信全应科技将为我国工业的智慧升级、以及低碳转型发挥愈来愈大的作用。”

明势资本创始合伙人黄明明表示：“全应科技的AI智能热电云系统，基于其对热电行业深刻理解， 通过数字孪生技术，实现热力热电行业的智能化，大大提升能源使用的效率， 降低碳排放，有效为客户节约成本，真正的解决了客户和行业的痛点。 我们非常看好公司能不断深化产品价值， 通过持续的科技创新为客户和环境保护提供更好的解决方案。”

凯辉能源基金合伙人张利认为：“加速用工业互联网平台改造提升传统产业是国家正在倡导和实践的方向，我们认为工业数字化升级是实现双碳目标的必经之路。工业互联网发展迅速，人工智能、大数据技术在工业领域多行业得以推广应用，大幅提升资源利用率，有效降低能耗水平，为碳中和提供了一个非常有效的实施途径。一年多以前投资全应科技，我们认为全应科技无论是在技术的先进性，还是在商业模式的扩展性方面都具备强大实力，能够高质量助力工业生产过程智能化。”

(责编：赵超、陈键)