原标题：5G消息，推动数字贸易的“金钥匙”

9月8日，第二十一届中国国际投资贸易洽谈会（简称“投洽会”）在厦门举行。本届投洽会以“新发展格局下国际投资新机遇”为主题，打造了新一轮高水平对外开放和国际合作交流的重要平台，呈现了一场亮点纷呈、内容充实、专业特征明显的全球资本盛宴，吸引了100多个国家和地区，约5000多家企业线上线下参展参会。

当前，世界正进入数字经济快速发展的时期。5G、人工智能、智慧城市等新科技、新业态、新平台蓬勃崛起，深刻影响各国各地区的数字化贸易发展。

数字经济和贸易成为了全球贸易的新形态、新趋势，也是未来贸易的新引擎。被看作是5G产业下首个大规模落地的“杀手级”应用 – 5G消息，其互联网化和极强的拓展性能很好地推动贸易服务、产业结构与数字技术的深度融合，为数字经济赋予新动能，也将是下一个推动经济发展和政务创新的“金钥匙”。

在展会现场，由中智政源开发的“5G”超屏手机正式亮相，为5G消息行业带来了全新的看点，也为5G消息在政务、金融、文旅、教育、B2C企业的行业应用上，创造了全新的载体。

本届投洽会现场，中智政源福建5G项目在厦门火炬高新区重点项目签约仪式上正式签约，也标志中智政源5G消息在福建政务服务领域的全面落地。后续，双方将秉承5G消息深耕者的技术创新能力、强大的行业解决方案，以及本土化的运营能力，务实勤恳，砥砺前行，为合作伙伴创造更多价值。

(责编：赵超、陈键)