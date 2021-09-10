人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

5G消息，推动数字贸易的“金钥匙”

2021年09月10日08:23 | 来源：中国网
小字号
原标题：5G消息，推动数字贸易的“金钥匙”

9月8日，第二十一届中国国际投资贸易洽谈会（简称“投洽会”）在厦门举行。本届投洽会以“新发展格局下国际投资新机遇”为主题，打造了新一轮高水平对外开放和国际合作交流的重要平台，呈现了一场亮点纷呈、内容充实、专业特征明显的全球资本盛宴，吸引了100多个国家和地区，约5000多家企业线上线下参展参会。

当前，世界正进入数字经济快速发展的时期。5G、人工智能、智慧城市等新科技、新业态、新平台蓬勃崛起，深刻影响各国各地区的数字化贸易发展。

数字经济和贸易成为了全球贸易的新形态、新趋势，也是未来贸易的新引擎。被看作是5G产业下首个大规模落地的“杀手级”应用 – 5G消息，其互联网化和极强的拓展性能很好地推动贸易服务、产业结构与数字技术的深度融合，为数字经济赋予新动能，也将是下一个推动经济发展和政务创新的“金钥匙”。

在展会现场，由中智政源开发的“5G”超屏手机正式亮相，为5G消息行业带来了全新的看点，也为5G消息在政务、金融、文旅、教育、B2C企业的行业应用上，创造了全新的载体。

本届投洽会现场，中智政源福建5G项目在厦门火炬高新区重点项目签约仪式上正式签约，也标志中智政源5G消息在福建政务服务领域的全面落地。后续，双方将秉承5G消息深耕者的技术创新能力、强大的行业解决方案，以及本土化的运营能力，务实勤恳，砥砺前行，为合作伙伴创造更多价值。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国质量大会将于9月16日在杭州召开 第四届中国质量奖同期颁发
　　人民网北京9月9日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，中国质量（杭州）大会（以下简称大会）将于9月16日在浙江杭州举行，本届大会主题是“质量 数字 绿色 融合”。 8日，大会组委会在浙江省杭州市召开新闻发布会。…
圆就业梦造振兴才 20载“学子情”为乡村振兴助力
　　“青年人的信仰是坚定的，在困境中收到的一点鼓励也会铭记终生。”2019年考入北京大学医学部的王明瑞感慨满满。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部