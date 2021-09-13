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海南自贸港建设政策落实落细

各类市场主体和要素资源加速集聚

2021年09月13日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报海口9月12日电  （记者赵鹏、曹文轩）8月26日，以海南施行《海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单管理办法（试行）》为标志，我国首张跨境服务贸易负面清单——《海南自由贸易港跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）（2021年版）》正式施行，海南自贸港封关运作前期准备工作稳步推进。

　　2020年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》正式公布。一年多来，海南按照党中央、国务院决策部署，积极落实落细支持自贸港建设的各项政策，创造了一个个“第一”：

　　今年3月23日，海南一龄医疗产业发展有限公司申报进口的首票“零关税”低温理疗箱在文昌海关通关放行——海南自由贸易港企业自用生产设备“零关税”政策在海南自贸港顺利落地实施；5月16日，印尼美印航空执飞的2Y—2200货机由雅加达起飞，经停新加坡后落地海口，在海口装货后再于当日飞往新加坡——海南自贸港首条第五航权全货机航线开通；9月6日，我国首个自营勘探开发的1500米深水大气田“深海一号”在海南陵水海域全面投产——我国在海洋油气领域实现重大跨越……

　　为加快建设法治化、国际化、便利化的营商环境，海南把制度集成创新摆在突出位置，去年10月，出台《海南自由贸易港制度集成创新行动方案（2020—2022年）》，累计发布制度创新案例13批123项。今年3月，海南省政府成立由省长牵头的优化营商环境工作专班，解决营商环境突出问题。今年8月，《关于建立海南自由贸易港公职人员容错纠错、澄清正名和重新使用典型案例通报发布制度的实施办法（试行）》正式出台，明确了可以容错的1个前提、7种情形，鼓励基层干部先行先试、敢闯敢试。

　　为切实防范自贸港建设中可能存在的风险，海南去年设立了13个风险防控专项工作组，今年又增设2个；同时，注重用科技手段提升风险防控能力，海南社会管理信息化平台已实现对人流、物流、资金流24小时监控，构建起近海、岸线、岛内三道防控圈。

　　随着政策出台落实，全球各类市场主体和要素资源加速向海南自贸港集聚。据统计，从《海南自由贸易港建设总体方案》发布至今年7月，海南新增企业约21.47万户，增长61.42%。今年上半年，海南GDP同比增长17.5%，两年平均增速位列全国第二；实际使用外资同比增长623.61%，增速位列全国第一；货物和服务贸易总额分别同比增长46.1%和81.2%。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月13日 01 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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