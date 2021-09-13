本报北京9月12日电 （记者王政）中国汽车工业协会日前发布最新数据显示，8月，我国新能源汽车产销量首次均超过30万辆，再创历史新高，分别达到30.9万辆和32.1万辆，环比增长8.8%和18.6%，同比均增长1.8倍。其中，纯电动汽车产销量分别完成25.2万辆和26.5万辆，同比均增长1.9倍。

前8月，我国新能源汽车累计产销量分别达到181.3万辆和179.9万辆，同比均增长1.9倍。新能源汽车渗透率已提升至11%左右，其中，8月新能源汽车渗透率已提升至17.8%。业内专家表示，按照这样的态势发展，我国有望提前实现2025年新能源汽车20%市场份额的中长期规划目标。

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 01 版）

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