本报北京9月12日电 （记者冯华）记者从国家原子能机构获悉：11日，国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这是我国核工业产业链后端标志性工程，其投入运行标志着我国已经实现高放废液处理能力零的突破，成为世界上少数几个具备高放废液玻璃固化技术的国家。

放射性废物处理是核能安全利用的最后一环，其中难度最大、技术含量最高的是高放废液处理。放射性废液玻璃固化是在1100摄氏度或更高温度时，将放射性废液和玻璃原料进行混合熔解，冷却后形成玻璃体。由于玻璃体浸出率低、强度高，能够有效包容放射性物质并形成稳定形态，是目前国际上先进的废液处理方式。

设施投运后，预计每年可安全处理数百立方米高放废液，处理产生的玻璃体将被深埋于地下数百米深的处置库，达到放射性物质与生物圈隔离的目标。

国家原子能机构总工程师刘永德表示，下一步，国家原子能机构将进一步优化核环保产业布局，继续完善核环保能力体系，加快放射性废物治理进程。

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 02 版）

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