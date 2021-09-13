本报记者 郑少忠

最近，依托两院院士高端人才团队的中科院江西产业技术创新与育成中心、中国工程科技发展战略江西研究院、北京大学南昌创新研究院等高端创新平台相继落户江西，中国信通院江西分院、中航工业、中国商飞、浪潮集团等先后与江西签订战略合作协议，开展深度合作，助推江西高质量跨越式发展。

紧盯前沿高端，强化创新源头供给。江西从2018年起连续多年举办智库峰会，合作引进共建高端研发机构。随着中科院赣江创新研究院、中药国家大科学装置、民航江西适航审定中心、VR产业应用示范项目等一批高端研发机构成功在江西投运，江西逐步发展成为创新体系健全、创新要素集聚、创新实力雄厚的高端创新基地集聚区和高端创新人才向往地。

强化协同，优化重大创新布局。江西重点布局鄱阳湖国家自主创新示范区、赣江新区、高新技术产业开发区、经济技术开发区等功能区域。南昌市以赣江新区、南昌高新区、小蓝经开区、南昌经开区为主体，打造全国重要的区域科技创新中心，推进创新型城市建设。南昌高新区大力推进科技企业培育、重大项目落地和成果对接，推动北航江西研究院等一批合作项目建设，推进国家硅基中心黄光照明关键技术突破等一批重大科技成果在南昌孵化、转化，引导企业开发各类科技项目近200项。

发挥好省属院所作用，助力产业振兴。依托江西省科学院这一地方法人实体，解决了国家级大院大所实体机构落地难和人员短缺问题，架起两院院士服务江西、服务产业的桥梁，推动一批关键技术突破和重大成果转化。省科学院先后邀请70余名院士入赣调研指导、凝练项目、技术攻关。中国工程院院士邓秀新50余次赴赣南山区指导，帮助建立了“赣南脐橙”现代柑橘产业技术体系，指导培育的“赣南脐橙”远销31个国家和地区。

引进共建并举，服务基层民生。根据引进共建高端研发机构的类别，江西统筹安排省级科技专项资金，实行差异化支持。对全省科技发展、经济建设和产业发展急需，由省里主导引进的重大战略性高端研发机构，给予重点扶持。抚州、萍乡、上饶、鹰潭、景德镇等市探索实施重大技术“揭榜挂帅”机制，聚集人才谋创新，突破技术促发展。赣州、吉安、新余、九江等市还选派科技特派团，深入信丰、修水等传统产橘、产茶大县农户家中，开展科技服务，实地对脐橙、蜜柚、茶叶等传统农林特产品进行技术指导服务。宜春市由专门机构统筹全市富硒产业结构、规划、种植、加工、研发布局，组建食品工程技术等2个富硒研发平台，组建富硒油茶、富硒水稻等8个全产业链农业科技创新联盟，助力攻关富硒关键技术。目前全市富硒农产品基地面积145万亩。今年上半年，宜春市富硒产业综合产值224亿元，同比增长68%，富硒产业已成为宜春农业经济新的重要增长点。

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 04 版）

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