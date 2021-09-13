本报北京9月12日电 （记者刘诗瑶）记者从科技部获悉：近日，中国平方公里阵列射电望远镜（SKA）启动大会举行。科技部部长王志刚宣读了《成立平方公里阵列天文台公约》批准书，批准书代表了中国对参与这一国际大科学工程作出的最高承诺，中国将做好各项履约工作，与各成员国一道共商共建SKA。

SKA是由大量小单元天线构成绵延至上千公里的综合孔径阵列，集大视场、高灵敏度、高分辨率、宽频率范围等卓越性能于一身。其科学研究目标包括第一代天体如何形成、星系形成与演化等。

这一国际大科学工程由政府间国际组织平方公里阵列天文台负责建设运行。今年6月26日起，我国正式成为平方公里阵列天文台成员国，中国参与SKA进入全新阶段。

结合国内射电天文领域研究基础，国内逐步确立了中国SKA“2+1”科学目标，选定“利用中性氢探测宇宙黎明和再电离、通过脉冲星探测引力波及精确检验广义相对论”为重点方向，其他优势领域为特色方向，并于2020年启动了SKA专项首批7个国内配套研发项目。

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 12 版）

(责编：白宇、赵欣悦)