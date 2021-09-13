本报北京9月12日电 （记者贺勇）由中国载人航天工程办公室与中国科技馆联合打造的中国空间站科创体验基地日前正式启用，航天员王亚平等基地科普成员亮相，在轨飞行的神舟十二号航天员聂海胜、刘伯明和汤洪波发来视频寄语。当天活动实况通过全国15家地方科技馆、362家农村中学科技馆以及102所馆校结合基地校同步播出。

据介绍，科创体验基地将利用和发挥好中国载人航天工程办公室与中国科技馆各自优势，努力建设为形式灵活多样、内容精彩纷呈的航天科普与科创平台，普及航天科技知识，激发公众特别是青少年探索宇宙的好奇心。

中国载人航天工程办公室主任郝淳介绍，今年9月和10月，中国载人航天工程计划发射一艘货运飞船和一艘载人飞船，2022年计划发射问天和梦天实验舱、两艘货运飞船和两艘载人飞船，完成以三舱为基本构型的空间站在轨组装建造。未来的中国空间站将成为国家级太空实验室，为载人航天科普工作提供更好的平台。

《 人民日报 》（ 2021年09月13日 12 版）

(责编：白宇、赵欣悦)