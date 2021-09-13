人民银行成都分行优化外汇服务（财经短波）
2021年09月13日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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本报电 今年5月以来，人民银行成都分行开展“行长跑流程 金融为民解难题”专项活动，聚焦外汇管理和外汇服务中的“急难愁盼”，问需市场主体，收集问题清单，深入推进汇率避险、外汇便利化等工作。截至目前，已对1000余家涉外企业开展外汇政策及衍生品知识培训，全省汇率衍生品签约89.6亿美元，同比增长2.84倍，通过跨境区块链金融服务平台为企业办理出口贸易融资268笔、金额35亿美元。
（成人纪）
版式设计：沈亦伶
《 人民日报 》（ 2021年09月13日 18 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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