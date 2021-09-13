人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

人民银行成都分行优化外汇服务（财经短波）

2021年09月13日05:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报电  今年5月以来，人民银行成都分行开展“行长跑流程 金融为民解难题”专项活动，聚焦外汇管理和外汇服务中的“急难愁盼”，问需市场主体，收集问题清单，深入推进汇率避险、外汇便利化等工作。截至目前，已对1000余家涉外企业开展外汇政策及衍生品知识培训，全省汇率衍生品签约89.6亿美元，同比增长2.84倍，通过跨境区块链金融服务平台为企业办理出口贸易融资268笔、金额35亿美元。

　　（成人纪）  

　　版式设计：沈亦伶


　　《 人民日报 》（ 2021年09月13日 18 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
能包容放射性物质千年以上！我国核废料固化能力获重大突破
　　人民网北京9月11日电 （记者赵竹青）记者从国家原子能机构获悉，9月11日，国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这是我国核工业产业链后端标志性工程，其投入运行标志着我国已经实现高放废液处理能力零的突破，成为世界上少数几个具备高放废液玻璃固化技术的国家，对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。…
体验月球挖土！全国科普日活动在全国各地启动
　　人民网北京9月11日电 （记者赵竹青、翁奇羽）9月11日，以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的全国科普日活动在全国各地启动，活动将持续到9月17日。今年全国科普日立足面向基层、服务发展、惠及群众，着力组织好北京主场活动、部委主场活动、省级主场活动、系列联合行动、“云上科普日”活动，同时结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，打造多级联动、广泛参与、永不落幕的系列科普活动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部