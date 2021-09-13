本报记者 孔德晨

在第18届中国—东盟博览会上，来自国内外的特色产品、民族服饰、歌舞表演成为博览会上靓丽风景。图为9月11日，来自湖南的参展商在介绍展品。

新华社记者 马 宁摄

在第18届中国—东盟博览会上，各国参展商带来的特色商品受到热捧。图为9月11日，参会者在挑选马来西亚商品。

新华社记者 周 华摄

贸易规模30年来扩大了85倍、累计投资总额超过3100亿美元、合作建设了20余个经贸合作区……自1991年中国—东盟建立对话关系以来，中国与东盟国家交往日益密切，双边经贸发展取得举世瞩目的成就。海关总署日前发布数据显示，中国—东盟双边贸易由1991年的83.6亿美元增长到2020年的6852.8亿美元，年均增长16.5%。专家指出，30年来，中国—东盟关系蓬勃发展，成为亚太区域最为成功最具活力的合作典范和东亚地区繁荣发展的重要引擎。

贸易规模快速壮大

30年间，中国与东盟贸易发生巨大变化。

贸易规模快速壮大。据海关统计，中国—东盟双边贸易由1991年的83.6亿美元增长到2020年的6852.8亿美元，年均增长16.5%，比同期中国外贸整体年均增速高出3.4个百分点。其中，出口由44.5亿美元增长到3836.8亿美元，年均增长16.4%；进口由39.1亿美元增长到3016亿美元，年均增长16.5%。2020年，东盟成为我国第一大贸易伙伴，我国连续第12年保持东盟第一大贸易伙伴地位。前8个月，我国对东盟进出口5539.2亿美元，增长33.3%，占同期我国外贸进出口总值的14.5%。

商品结构不断优化。从出口看，2020年我国对东盟出口机电产品2044.8亿美元，同期，纺织服装、钢材、手机、船舶、家具、水果、汽车和医药品等产品对东盟出口增势良好；从进口看，自东盟进口农产品、橡胶、石油、天然气、煤等初级产品和资源型产品保持较快增长。

9月11日，海关总署首次发布的中国—东盟贸易指数显示，2020年中国—东盟贸易指数为241.09点，较2019年上涨19.64%，较2010年上涨141.09%。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，该指数从贸易密切、贸易质量、贸易潜力、贸易活力、贸易环境等5个维度，建立了科学合理、具有中国与东盟贸易特色的指标体系，通过对贸易情况进行量化评价，直观展示双边贸易发展水平和发展前景，是双边贸易发展状况的“晴雨表”和“风向标”。

关税减让助企享惠

近日，广西农垦明阳生化有限公司自东盟进口的淀粉在钦州港口岸通关，凭借提交的中国—东盟自由贸易区原产地证书，该批货物减让关税6万多元。该公司外贸业务负责人介绍，今年前7个月，公司东盟享惠进口额约2亿元、关税优惠额2000多万元。

专家指出，自中国—东盟自由贸易区建成以来，我国海关牵头与东盟完成原产地规则升级谈判并顺利实施。对外全面加强与东盟各国海关的沟通和协作，积极推进原产地电子联网；对内不断优化营商环境，助力进出口企业充分享受协定的关税减让政策。海关总署数据显示，截至2020年底，中国企业享惠进口中国—东盟自由贸易区货物3.3万亿元，年均增幅27%；双方之间90%以上的货物可享受零关税待遇，共计减让税款3149亿元。

优惠政策的激励下，企业信心更足了。普华永道9月11日在中国—东盟博览会上发布的《中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研报告》显示，中国与东盟企业普遍看好双方未来的经贸合作，并对于从中获益抱有信心与期望。“预计在未来，双方将持续深化多领域合作。”普华永道全球跨境服务中国主管合伙人黄耀和说，“随着企业数字化改革发展，将有助于促进区域内稳定发展，并带动世界范围内更广泛的经贸往来。”

跨境物流更加顺畅

随着共建“一带一路”不断走深走实，中老铁路、印尼雅万高铁、中新共建国际陆海贸易新通道、中印和中马“两国双园”等一批重大基础设施项目顺利实施，有效提升了中国与东盟国家互联互通水平，双方跨境物流更加顺畅。

根据海关总署数据，目前，西部陆海新通道海铁联运班列线路从2017年的“渝桂新”1条线路拓展为6个方向常态化开行，开行频次由每周1列增至每天10列以上，已成为西部地区货物出海出边的主通道和RCEP框架下连接中国与东盟地区最快速、最便捷的通道。

西部陆海新通道班列与中欧班列实现常态化衔接，今年以来累计衔接发送1504个标箱，为促进国内国际双循环提供了可靠运力支撑，充分激发我国与东盟国家贸易潜力。据海关统计，今年前8个月西部陆海新通道沿线14省区市对东盟进出口812.2亿美元，增长28.7%，拉动我国对东盟进出口增长4.4个百分点。

商务部副部长任鸿斌表示，中国愿与东盟进一步加强发展战略对接，推进高质量共建“一带一路”，深入推进互联互通，共同推动双方经贸伙伴关系迈上新的更高台阶。

(责编：白宇、赵欣悦)