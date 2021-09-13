人民网北京9月13日电 （赵超）在今天举行的国新办发布会上，工信部部长肖亚庆指出，中国工业和信息化发展取得历史性成就、发生历史性变革，显著增强了国家的经济实力、科技实力和综合国力，为提升人民生活质量和水平，为全面建成小康社会都作出了重要贡献。主要有几个方面：

一是制造业大国地位进一步巩固。自2010年以来，我国制造业已连续11年位居世界第一。体量大，2012年到2020年，我国工业增加值由20.9万亿元增长到31.3万亿元，其中制造业增加值由16.98万亿元增长到26.6万亿元，占全球比重由22.5%提高到近30%。体系完备，我国工业拥有41个大类、207个中类、666个小类，是世界上工业体系最为健全的国家。在500种主要工业产品中，有40%以上产品的产量世界第一。竞争力增强，光伏、新能源汽车、家电、智能手机、消费级无人机等重点产业跻身世界前列，通信设备、工程机械、高铁等一大批高端品牌走向世界。

二是重点领域创新取得重大突破。重大工程捷报频传，“嫦娥五号”地外天体采样返回、“天问一号”开启火星探测、“奋斗者号”万米海沟成功探底，刷新我国深空深海探测新纪录。“北斗三号”全球卫星导航系统全面建成，开创了我国自主独立全球卫星导航的新纪元。世界首台百万千瓦级水轮发电机组正式投产，标志着我国重大装备制造实现新跨越。大国重器亮点纷呈，首艘国产航母列装，C919大型客机试飞，世界上规模最大、技术难度最高的三峡垂直升船机投运，全球最先进的超深水钻井平台建成运行，世界首套8.8m超大采高智能化矿山装备研制成功，特高压输变电、大型掘进装备、煤化工大型成套装备、金属纳米结构材料等都跻身世界前列，标志着中国制造水平不断提升，我国制造业正从中国制造向中国创造迈进。

三是产业结构加快升级。高技术制造业和装备制造业引领带动作用显著增强，高技术制造业占规模以上工业增加值比重从2012年的9.4%提高到去年的15.1%；装备制造业占规模以上工业增加值比重从28%提高到33.7%，2020年对规模以上工业增长的贡献率超过70%。传统产业焕发新活力，化解过剩产能取得重大成果，提前两年完成“十三五”钢铁行业去产能1.5亿吨目标。技术改造投资占工业投资比重提高到47.1%，新技术、新材料、新装备、新工艺广泛应用，规模以上工业企业新产品销售收入占主营业务收入比重提高到20%左右。

与此同时，规模以上工业单位增加值能耗在“十二五”大幅下降的基础上，“十三五”进一步下降16%。制造业数字化转型全面提速，重点领域关键工序数控化率由2012年的24.6%提高到2020年的52.1%，数字化研发设计工具普及率由48.8%提高到73%。产业区域布局不断优化，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域的龙头带动作用进一步提升，电子信息、轨道交通、工程机械、汽车等领域形成一大批先进制造业集群。

四是制造业企业实力显著增强。骨干龙头企业加快发展壮大，中国制造业企业500强资产总额、营业收入分别从2012年的19.7万亿元、21.7万亿元，增长到2020年的39.19万亿和37.4万亿元；最新发布的世界500强企业榜单中，我国工业领域企业有73家入围，比2012年增加28家，增幅非常大。中小企业创业创新十分活跃，专业化水平持续提升，已培育4万多家“专精特新”企业、4700多家“小巨人”企业、近600家制造业单项冠军企业。企业创新主体作用显著增强，2020年规模以上工业企业研究与试验发展机构总数、研发经费支出均比2012年翻了一番，有效发明专利申请数增长了两倍多。

五是信息通信业实现新的跨越。建成全球最大规模光纤和移动通信网络，固定宽带从百兆提升到千兆，光网城市全面建成；移动通信从4G演进到5G，实现网络、产业、应用全球领先。5G基站、终端连接数全球占比分别超过70%和80%。全国行政村、脱贫村通光纤和4G的比例均超过99%，农村通信难问题得到历史性解决。网络应用从消费向生产拓展。移动支付广泛普及，网络购物、在线学习、远程办公等成为工作生活新方式。5G、工业互联网等新技术与制造业加速融合，协同研发设计、无人智能巡检、数字工厂、智慧矿山等新场景、新模式、新业态蓬勃兴起，数字产业化、产业数字化步伐加快，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强劲动力。

(责编：赵超、高雷)