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工信部：工信行业“十四五”编制规划年内出台

2021年09月13日10:56 | 来源：人民网
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　　人民网北京9月13日电 （赵超）在今天举行的国新办发布会上，工信部部长肖亚庆表示，当前工信部正在抓紧做好顶层设计，分行业编制“十四五”发展规划，年内这些规划将陆陆续续地出台。他透露，推进制造强国和网络强国建设，工信部主要围绕“四个聚焦”开展一系列的工作：

　　一是聚焦科技自立自强，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战。加快健全以企业为主体的技术创新体系，推动产学研用深度融合，构建新型的产业创新生态。继续布局建设国家和省级制造业创新中心。构建高效联动的制造业创新网络。实施关键核心技术攻关工程，着力突破“卡脖子”技术瓶颈。要深入实施产业技术再造工程，打牢核心基础零部件及元器件、关键基础软件、关键基础材料、先进基础工艺等一些基础工作，力争使得产业基础薄弱的问题得到进一步解决。同时，还要统筹“补短板、锻长板”，开展产业链强链补链行动，分行业做好产业链供应链战略设计和精准施策，不断提高产业链和供应链的稳定性和韧性。

　　二是聚焦提升供给体系质量，促进产业结构优化升级。首先要提高制造业的水平，既要着力做大增量，注重在存量上的升级和改造，还要注重培育有良好成长性的产业和产业集群，进一步延伸、拓展和深化产业链。通过实施传统产业技术改造升级工程，质量提升行动等，把产业整体素质提高上去，把品种、品质、品牌“三品”搞上去。还要落实碳中和、碳达峰部署，完成工业产业的绿色低碳发展转型，加快培育优质企业梯度培育体系的建设。同时，在培育专精特新“小巨人”企业上要深入做工作。

　　三是要聚焦数字经济发展，推动产业数字化和数字产业化。世界经济数字化发展、数字化转型是大趋势，制造业数字化转型确实是关系到生存和发展的“必修课”。一方面，推动制造业数字化转型，推动数字技术在制造业全流程、全领域深度应用，培育发展网络化研发、个性化定制、柔性化生产等新业态新模式。另一方面，加快5G网络部署，构建基于5G的应用场景和产业生态，培育壮大人工智能、大数据、区块链等新兴产业。

　　四是聚焦深化改革，营造工业和信息化发展的良好环境。将更好地发挥改革的突破和先导作用，深化“放管服”改革和重点领域改革，推动要素市场化改革，促进实体经济、科技创新、现代金融、人力资源等各方面协同发展。进一步扩大制造业高水平开放，营造市场化、法治化、国际化营商环境。

(责编：赵超、高雷)

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