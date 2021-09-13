原标题：中国石化易捷第四届易享节在南宁启动

9月11日，中国石化易捷第四届易享节启动仪式暨东博会易捷展销招商会在广西南宁与第18届中国-东盟博览会同步举办。中国石化党组成员、副总经理凌逸群在启动仪式上表示，中国石化坚决贯彻落实党中央关于“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的重要指示精神，选择与居民生活消费贴近的中石化易捷为渠道，充分把握东博会机遇，建立与东盟各国及周边国家的经贸关系，使国内市场和国际市场实现更好地联通。

启动仪式上，易捷发布易享节大促行动、东盟招商行动、乡村振兴行动、数字化转型行动等四大行动计划，与合作伙伴签署战略合作协议，宣布9月1日至10月31日，在全国百城万店开展“易享节”专属购物节。

“易享节”是中石化易捷在2018年公司创立十周年之际创办的线下便利店购物节。据介绍，今年易享节，中石化易捷将集中发放20亿消费优惠券，在百城万店狂欢促销。其中，“易享节”主打活动“加一元多一件”由往年的一天延长至5天—— 即10月10日0点至10月14日24点。此外，在油非互促系列活动中，消费者在中国石化加油站或使用“加油中石化”加注汽柴油，满一定金额即可获赠易捷便利店“满99元减35元”“满188元减70元”“满199元减100元”等超值优惠券。

以东博会为契机 易捷尝试参与外循环

据悉，易享节到目前为止已经举办了四届，每年都会选择一座城市举行启动仪式，易享节启动仪式已经成为易捷与区域深化合作的重要平台。今年选择以东博会为契机，在广西南宁启动易享节，意在主动融入“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

“易捷作为中国门店数量最多的便利店品牌，既是中国经济内循环的重要参与者，也是外循环与内循环相互促进的桥梁和渠道，此次易捷以东博会为契机，与东盟十国企业寻求合作机遇，这将是易捷参与外循环的重要尝试。”中石化易捷销售有限公司董事长、党委书记叶慧青说。

易捷接下来将聚焦于快消品面向东盟博览会参展商公开招商，并探索成为中国集采东盟商品的指定采购商和中国商品输出东盟的重要渠道，以广西为桥头堡，将东盟及广西属地产品推向全国，将国内产品推向东盟。

助力乡村振兴 打造“微光计划”公益活动

多年来，易捷在做好经营和发展的同时，积极履行社会责任。在脱贫攻坚战中，易捷利用渠道优势全面推进产业扶贫和消费扶贫，仅2020年就销售扶贫产品5.3亿元。

叶慧青在接受采访时表示，很开心看到决战脱贫攻坚取得决定性胜利，易捷在“十四五”时期将继续积极响应国家号召，助力乡村振兴。

启动仪式上，易捷发布“乡村振兴行动”。行动方案提出，将探索“以渠道带销售、以销售带产业、以产业带振兴”的“三带”特色帮扶模式，发挥2.78万座易捷便利店和线上商场的渠道优势，发展脱贫地区特色优势产业，继续推出东乡藜麦、新疆岳普湖红枣等一批质优价宜的易捷好物，架起脱贫地区商品和消费者之间的直通车，构建共同帮扶的爱心平台。同时着力打造“微光计划”三年公益项目，持续关注全国近300万乡村教师，通过乡村教育帮扶，为乡村人才振兴、文化振兴贡献力量，助力乡村全面振兴。

推进数字化转型 营造更智能消费场景

数字化转型是企业发展大趋势，国家鼓励各行业加快打造数字化企业,构建数字化产业链,培育数字化生态。一直以来，中石化易捷积极加快推进数字化转型。此前，易捷曾集中招聘互联网运营中心团队，负责统一运营“加油中石化”APP，易捷商城、积分商城、微信小程序等线上业务，目标是建设线上会员体系，打造“油气氢电服”线上综合服务平台，加快推进全场景全覆盖的综合服务线上平台建设。

“数字化转型的目标，就是让易捷的客户体验将更加智能便捷，今后，我们将以‘加油中石化’新平台为核心入口，提供一键式智慧服务，持续完善‘易捷到车、易捷到家、易捷自提’等更智慧的消费场景。”叶慧青在“数字化转型行动”发布现场表示。

易捷“数字化转型行动”提出，将持续完善“一键加油、一键购物、一键出行”等更智慧的消费场景，打造“互联网+加油站+便利店+第三方”新零售商业模式；加快推广扫码购、刷脸支付、智能货架等便利店新科技，建设更智慧的易捷门店，提供更便捷的服务；搭建更智慧的供应链，建设采购和供应商协同平台，打造以需求为导向的敏捷供应链管理体系，提供更智能的运营。

本次启动仪式最后，中石化易捷相关负责人表示，未来，易捷将加快打造集“加能服务、购物服务、养车服务、生活服务、物流服务”为一体的人·车·生活综合服务平台，持续拓展异业生态，不断丰富服务功能，为消费者创造价值，为合作伙伴赋能增值，助力企业加快向“油气氢电服”综合能源服务商转型。

(责编：李源、曹淼)