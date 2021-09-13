人民网北京9月13日电 （赵超）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，工信部部长肖亚庆介绍“推进制造强国网络强国建设 助力全面建成小康社会”有关情况。肖亚庆表示，我国5G商用两年多来积极成效，在基站建设方面，中国已建成超过100万座基站，占世界的70%以上。5G终端用户突破4亿，是全球最大的用户群体。

工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国介绍，5G正式商用以来，工信部会同相关部门和产业各方积极推动我国5G发展，目前为止取得了一系列阶段性、标志性成果。

建成了全球最大规模的5G网络，截至8月份，累计建成5G基站达到103.7万个，过百万，已覆盖全国所有的地市级城市，还有95%以上的县城城区和35%的乡镇镇区，打造了上万个5G应用创新案例，尤其是在媒体、医疗、交通、教育等行业形成了5G+4K/8K高清视频、5G+智慧医疗、5G+车联网、5G+远程教育等一批典型应用。“5G+工业互联网”涵盖电子设备制造、装备制造、钢铁、采矿等22个重点行业，形成了远程设备操控、机器视觉质检等一批典型的、有代表性的场景应用。

5G产业加快发展，我国企业声明5G标准必要专利数、国产品牌5G系统设备出货量、芯片设计能力等方面在全球具有领先优势。5G手机产品加速渗透，今年1-8月份，国内5G手机出货量达到1.68亿部，同比增长80%。尤其是8月份，5G手机占比已经提升到74%。

赵志国指出，下一步，工信部要抓住以下重点几方面来开展工作：

一是夯实网络基础。坚持适度超前，全面推进5G网络建设，加快向乡镇覆盖延伸。深化5G共建共享，推进异网漫游。通过交通枢纽、商业中心等重点区域5G覆盖，尤其是在人口比较密集的高校、医院这些特殊场所加大重点覆盖，最终提升大家5G的服务体验。通过5G虚拟专网，混合虚拟专网等方式，在网络建设方面推进重点行业5G建设应用。

二是拓展应用场景。尽管已经取得了一些典型应用场景，但还是要面向几个重点，面向新型信息消费、实体经济、民生服务三大领域，聚焦工业、交通、医疗、农业、文旅等多个重点行业，再培育一批5G融合应用的典型示范。通过“绽放杯”5G应用征集大赛（第四届），激发应用创新活力，把一些好的应用场景、应用案例、应用实践遴选出来。通过现场工作会、遴选典型应用场景等创新工作方式，比如采矿业、制造业等行业典型实践，总结发展成果，加快成熟模型复制推广。

三是优化生态环境。推进面向行业应用的5G芯片、模组、终端等产品研发和产业化。加强部门间统筹协调，深化供需对接，形成合力共同推动5G创新发展。同时，推动各地在场地场所、用电、人才等方面加大对5G支持，进一步增强企业主体能动性，促进基础电信行业、行业企业、设备制造企业、互联网企业、科研院所、高校、学会等产学研用各方广泛地参与进来，最终形成协同创新、互利共赢的良好产业生态。

(责编：赵超、高雷)