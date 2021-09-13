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交通银行：力争第一时间推出“跨境理财通”服务

2021年09月13日14:23 | 来源：人民网
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9月10日，备受期待的粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点正式启动，粤港澳居民可通过该业务享受区域内更加丰富、更加多元的投资理财服务。交通银行广东、深圳、香港、澳门湾区四地分行将根据监管要求积极做好各项报备工作，力争第一时间面向大湾区居民推出“跨境理财通”服务。

交行相关负责人表示，交行“跨境理财通”业务将充分发挥财富管理特色，综合考虑管理人优势、客户需求、市场特性等，优选历史业绩良好、长期表现稳健的投资产品，为大湾区居民的资产配置提供助力。同时，通过系统、流程和渠道的不断优化，持续提升客户投资体验，并依托完善的服务网络、专业的服务人员，为粤港澳大湾区居民提供全面、优质、便捷、高效的跨境财富管理服务。

该负责人介绍，交行坚持以客户为中心，为客户提供优质的财富管理和跨境金融服务，已形成综合化国际化服务能力、持续增强的财富管理特色、市场认可的优质客户服务和健全有效的全面风险管理等优势。交行“跨境理财通”业务将充分发挥上述优势，满足大湾区居民的财富管理需求，助力宜居宜业宜游的大湾区优质生活圈建设。

(责编：董童、李源)

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