原标题：三棵树小森科创板签约TATA木门，联手开启绿色低碳家居新潮流

9月9日，TATA木门与三棵树小森科创板战略合作签约仪式在TATA木门总部举行。双方将利用品牌、渠道、研发、技术等优势，围绕互利共赢的原则，建立紧密的战略合作关系，开展相关合作业务。

中国房地产工业协会副会长、中国林业科学研究院木材工业研究所副所长吕斌、广东省定制家居协会副秘书长贾慧英、TATA木门董事长纵瑞原、总经理侯承梁、副总经理兼大供应链夏金华、副总经理兼研究院院长张岩；三棵树董事长总裁洪杰、副总裁林德殿，家居新材料工厂总经理施连军、家居新材料副总经理彭鹏等人共同出席签约仪式。

吕斌认为双方的产业链融合创新推动了行业高质量发展，促进整个木竹产业的升级，希望在“双循环”的新发展格局下，以创新为双方合作首要动力，攻克行业共性痛点，大力提升传统消费需求品质，让传统消费需求在转型升级中释放新的潜力，更好地满足人们日益增长的美好生活需要。

TATA木门董事长纵瑞原表示：“经济结构的调整，让整个家居建材行业也面临着前所未有的变化，TATA木门在22年的发展中始终保持坚定的态度稳步向前。此次合作过程中，感谢小森科创板团队真诚的付出，TATA木门团队将带着这份信任，努力把新材料和新工艺推向市场，践行TATA木门做更好的门，给更多的人用的经营理念。今后，双方将带着强烈的社会责任感，为客户创造更环保、更具优势的产品，为改善美好生活而共同努力。”

TATA木门和三棵树小森科创板进行了数次总部性能测试、分厂组装测试。三棵树董事长兼总裁洪杰发表了关于双方友好、深度合作的讲话，他指出，“在双方合作的过程中，TATA木门提出了很多宝贵意见，促进产品创新发展，带动行业转型升级。在绿色发展道路上，双方将凝聚行业前沿技术、充分把握发展趋势、承担创新发展责任，构建全新发展格局，秉承与合作者共赢的核心价值观，寻找更多合作项目，实现互利共赢发展，全方面达成让家更健康、让城市更美丽、让生活更美好的企业使命。”

(责编：李源、董童)