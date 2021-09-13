9月10日至12日，中国乳制品工业协会第二十七次年会暨2021年中国(国际)乳业技术博览会在杭州召开。在绿色可持续发展分论坛上，蒙牛集团副总裁魏薇以“迈向零碳生态文明时代的中国乳业”为主题发言，与各乳业同仁探讨中国乳业的绿色可持续未来。

蒙牛集团副总裁魏薇进行主题发言。受访者供图

魏薇表示，在今年6月发布的《蒙牛2020年可持续发展报告》中，集团承诺将率行业之先实现碳中和，明确将于2022年公布碳中和目标、路径、方案，建立了“集团—事业部—工厂”三层的温室气体管理架构，并展开全集团运营层面碳盘查。与此同时，蒙牛还积极与国际组织合作，加入了 “Pathways to Dairy Net Zero (PDNZ) 乳业净零之路”倡议，并加入世界可持续发展工商理事会发起的“商业自然联盟”倡议，积极向世界贡献中国乳业减碳智慧。

魏薇介绍，集团制定了“再创一个新蒙牛”的清晰战略规划，在 “消费者至爱的、数智化的、国际化的、文化基因强大的、和更具责任感”五个维度推动蒙牛发展。对集团而言，这是一场系统性变革，而其中“碳达峰、碳中和”的“双碳”工作，与蒙牛2025战略画像的每个目标都息息相关。

据悉，在清晰的战略设定和管理层的鼎力支持下，蒙牛已经在产业链的上、中、下游开始了一系列的碳中和探索，推动碳中和覆盖到全产业链每个环节。在上游牧场端，蒙牛已率先着手应对上游牧业减排难题，为全行业做出积极表率。旗下的中国圣牧，已开展双碳工作，近期蒙牛还将打造碳中和养殖示范基地；在中游生产端，蒙牛的绿色工厂为中国乳业生产端的低碳转型提供了标杆性的解决方案；在下游物流环节，蒙牛也积极开展低碳转型的探索，整合产业生态力量，联合塑料原料供应商、包装制造商、回收再生商等各方，探索包装物循环使用方案。

最后，魏薇表示，绿色低碳转型不仅是一次自上而下的主动改革，更是一次40000名蒙牛人全员参与的变革，蒙牛以“从身边小事做起，将低碳理念融入工作、融入生活”的方式，将可持续发展理念融入工作方式、生活方式、企业文化，守护人类和地球共同健康。

(责编：董童、李源)