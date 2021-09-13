人民网北京9月13日电 （申佳平）近日，中共中央、国务院正式公布《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家发展改革委副主任丛亮介绍，《意见》坚持统筹兼顾、远近结合原则，按照2025年和2035年两个时间节点分别提出要求。

一是到2025年，中部地区质量变革、效率变革、动力变革取得突破性进展，综合实力、内生动力和竞争力进一步增强。这主要考虑2025年是“十四五”结束的时间，明确这个时间节点的目标，有利于检验中部地区高质量发展的阶段性成果。二是到2035年，中部地区基本实现社会主义现代化，共同富裕取得更为明显的实质性进展。这主要考虑与党的十九大提出的“两步走”战略、我国基本实现社会主义现代化的时间节点相呼应。同时，《意见》在创新、协调、绿色、开放、共享等发展领域分别提出了量化指标，与定性指标一同构成了目标体系。

丛亮同时表示，围绕上述目标，《意见》部署了五个方面的重点任务：一是坚持创新发展，构建以先进制造业为支撑的现代产业体系，包括做大做强先进制造业、积极承接制造业转移、提高关键领域自主创新能力、推进先进制造业和现代服务业深度融合。二是坚持协调发展，增强城乡区域发展协同性，包括主动融入重大区域发展战略，促进城乡融合发展、推进城市更新和品质提升、加快农业农村现代化、推动省际协作和交界地区协同发展等。三是坚持绿色发展，打造人与自然和谐共生的美丽中部，抓住重点流域生态保护这个“牛鼻子”，共同构筑生态安全屏障、加强生态环境共保联治、加快形成绿色生产生活方式。四是坚持开放发展，形成内陆高水平开放新体制，加快内陆开放通道建设、打造内陆高水平开放平台、持续优化市场化法治化国际化营商环境。五是坚持共享发展，提升公共服务保障水平，提高基本公共服务保障能力、增加高品质公共服务供给、加强和创新社会治理、实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

为保障这些目标任务能够顺利实现，《意见》从建立健全支持政策体系、加大财税金融支持力度等方面，进一步完善促进中部地区高质量发展的政策措施，并且对有关地方和中央部门认真抓好《意见》组织实施作出了部署。

“‘潮平两岸阔，风正一帆悬’，新发展阶段中部地区高质量发展的蓝图已经绘就、号角已经吹响。”丛亮表示，下一步，国家发展改革委将加强统筹协调，做好服务指导，形成工作合力，以高度的政治责任感和历史使命感，强化担当、狠抓落实，一步一个脚印扎实推进《意见》落地见效，奋力开创中部地区高质量发展新局面。

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