人民网记者 乔雪峰

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。近年来，我国交通运输科技创新体系不断完善，取得了一系列重大科技成果，有力支撑了交通运输实现跨越式发展。

与此同时，交通运输科技创新体系仍待完善，科技创新链条有待优化，高水平科技创新平台和高层次领军人才缺乏等问题仍然突出，已难以适应交通强国建设需要。

近日，交通运输部、科学技术部联合发布了《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》（以下简称《意见》），提出要加强重点技术攻关、推动产业创新发展、提升科技创新能力、完善科技创新机制，加快构建适应交通强国需要的科技创新体系，发挥科技创新在加快建设交通强国中的关键作用。

加快构建适应交通强国需要的科技创新体系

力争在关键领域形成自主创新能力

“交通强国首先是交通科技强国，科技创新必然是交通强国建设的第一动力。”交通运输部科技司副司长岑晏青接受记者采访时表示，出台《意见》，正是聚焦交通运输行业实际需求，加快构建适应交通强国需要的科技创新体系的战略谋划。

岑晏青表示，自2009年建立部际会商机制以来，交通运输部与科技部保持了长期务实有效的合作。特别是去年，为凝聚两部共识，形成合力共同推动我国关于加快建设科技强国、交通强国的任务落实，两部委开展新一轮会商并签署合作协议，明确要印发《意见》、交通领域科技创新的中长期及“十四五”规划。

据岑晏青介绍，《意见》起草过程主要体现了四方面思路：

一是坚持问题导向，体现需求引领。当前，我国交通运输科技创新存在基础研究和应用基础研究不足、部分领域关键核心技术研究储备不够等问题，成为制约交通运输高质量发展的关键难题，《意见》任务布局坚持问题导向、体现需求引领，力争在关键领域形成自主创新能力。

二是坚持协同融合，体现开放包容。交通运输具有点多、线长、面广的特点，涉及各行各业，必须加强协同。行业内，《意见》任务布局注重上下游产业链协同发展，提出推动交通建筑、装备制造和运输服务产业全链条发展。行业外，《意见》注重先进技术赋能交通运输发展，提出强化新一代信息技术、工业机器人、新能源、新材料等技术集成应用。

三是坚持适度超前，体现引领发展。以新一代信息技术、新能源等为主导技术群的新一轮科技革命和产业变革加速演进，将推动交通运输生产方式变革。《意见》积极关注前沿颠覆性科技攻关，布局自主式交通系统、新型载运工具等任务，为引领未来世界交通运输发展谋篇布局。

四是坚持双轮驱动，体现改革创新。我国交通运输科技创新仍然存在体系有待完善、链条有待优化等短板弱项，要深化科技体制机制改革，扫除阻碍科技创新能力提高的制度障碍。《意见》面向交通运输科技创新存在的制度问题，布局激发创新主体活力、畅通成果转化机制、提升科技创新能力等任务。

推动交通运输产业创新发展

促进新技术与交通运输融合发展

《意见》按照强供给、兴产业、促融合、提能力、优机制的思路提出了五项重点任务。对此，岑晏青分别进行了介绍：

一是强化交通运输高质量科技供给。从交通强国建设的急迫需要和长远需求出发，按照“夯基础、补短板、锻长板、增优势”的思路，提出加强基础研究和应用基础研究、攻克交通运输关键核心技术、强化现代工程技术研发、加强前沿技术和颠覆性技术研发四方面任务。

二是推动交通运输产业创新发展。坚持交通运输全产业链协同发展理念，提出促进交通建筑业高质量发展、加快重点交通装备业发展、推动运输服务业创新发展、打造交通产业创新发展载体四方面任务。

三是促进新技术与交通运输融合发展。立足交通运输多学科交叉融合与应用为主的特点，提出促进新一代信息技术与交通运输融合发展、促进先进制造技术与交通运输融合发展、促进安全绿色技术与交通运输融合发展三方面任务。

四是加强交通运输科技创新能力建设。围绕打造世界前列的科技创新能力、实现高水平科技自立自强，提出建设交通运输科技创新基地、打造高水平科技人才队伍、促进区域创新能力协调发展、深化交通运输国际科技交流合作四方面任务。

五是完善交通运输科技创新体制机制。围绕把科研单位和科研人员从繁琐、不必要的体制机制束缚中解放出来的核心思想，推动科技创新改革政策在交通运输行业落地，提出构建高质量技术标准和法规体系、激发创新主体活力、提升科技成果转化能力、营造良好科技创新环境四方面任务。

(责编：杨虞波罗、高雷)