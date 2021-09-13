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农业农村部：“米袋子” “菜篮子”两节期间供应量有保障

2021年09月13日15:51 | 来源：人民网
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山东省淄博市沂源县果农迎来丰收季。 人民网记者 李栋摄

人民网北京9月13日电 （记者李栋）记者近日从农业农村部获悉，随着中秋、国庆两节临近，产品消费将迎来传统旺季。根据监测调度，全国“米袋子”“菜篮子”两节期间供应量有保障。

据农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓介绍，目前全国蔬菜在田面积超过1亿亩，当前正值多数蔬菜品种换茬期。此外，9月份气象条件总体有利于蔬菜生长，预计后期产量和上市量都将有所增加。

在粮食生产方面，今年夏粮、早稻已经丰收到手，秋粮播种面积增加，长势总体较好，粮食库存充足，粮油保供稳价基础较好。

猪肉、蔬菜、水果等“菜篮子”产品生产供给形势良好。随着生猪产能完全恢复，猪肉价格持续下跌，目前全国猪肉批发市场均价为每公斤20.87元。随着天气转凉，蛋鸡产蛋性能有所提升，鸡蛋供应将平稳增长。

据悉，目前秋季葡萄、苹果、梨等应季水果大量上市，种类多样，供给充足。据农业农村部13日监测数据显示，重点监测的6种水果批发价格已经连续下跌3个月，平均价格为5.36元/公斤，比上周五下降2.0%。

在水产供给方面，随着休渔期陆续结束，海水捕捞产品和淡水养殖产品出塘增加，市场供给也明显增多。

“总体来看，今年两节期间城乡居民的‘菜篮子’‘米袋子’供给量充足，品种丰富，百姓生活物资需求完全有保障。”赵卓说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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