人民网北京9月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于2021年9月16日发行中国-巴基斯坦建交70周年金银纪念币一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。

8克圆形金质纪念币背面图案为中国-巴基斯坦建交70周年纪念活动徽标，衬以牡丹花、素馨花等装饰造型组合设计，并刊“中国-巴基斯坦建交70周年”中、英文字样，“1951-2021”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为中国的天坛祈年殿建筑、巴基斯坦的拉合尔古堡建筑，衬以银杏树、喜马拉雅雪松枝叶等装饰造型组合设计，并刊“中国-巴基斯坦建交70周年”中、英文字样，“1951-2021”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，最大发行量3000枚；30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，最大发行量10000枚。

(责编：罗知之、高雷)