人民网北京9月13日电 （申佳平）近日，中共中央、国务院正式公布《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家发展改革委副主任丛亮表示，中部地区六省之间发展水平有一定差距，整体实力有待于进一步提升。他指出，促进城乡和区域协调发展、形成协同发展新格局，是促进中部地区崛起的题中应有之义，也是下一步推动中部地区高质量发展的重点工作。

丛亮介绍，中部地区的常住人口超过全国的1/4，既拥有长江中游和中原两大城市群，同时也拥有武汉和郑州两个国家中心城市，包括武汉、长沙、郑州、合肥都是GDP过万亿的城市，经济规模都比较大。这六个省都承载着国家重大区域战略使命，比如说江西、湖南、湖北和安徽属于长江经济带，河南、山西承担着黄河流域生态保护和高质量发展战略任务。但同时也确实存在着六省之间发展水平有一定差距的问题，如人均GDP较高的湖北省是人均GDP稍低的山西省的1.43倍，省际之间的合作联动还不够紧密，城镇化率要低于全国平均水平大概6个百分点，整体实力有待于进一步提升。

丛亮表示，《意见》充分体现了新时代关于解决发展不平衡不充分问题的要求，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，从主动融入区域重大战略、促进城乡融合发展、推进城市更新和品质提升、加快农业农村现代化、推动省际协作和交界地区协同发展等五个方面进行部署，推动中部六省充分发挥比较优势，各扬所长、齐头并进，不断缩小城乡差距和区域差距，着力增强城乡区域发展协调性，深化合作联动和协同发展，进一步提升中部地区整体实力和竞争力。

丛亮指出，下一步将抓好《意见》实施工作，确保各项任务尽快落实到位。一是制定实施年度工作安排。2021年是“十四五”开局之年，也是《意见》落实的开局之年，国家发展改革委将抓紧组织实施推动中部地区高质量发展近期重点工作安排，明确各项工作的责任单位、时间表和路线图，加强协调、密切配合，推动落实重大任务、重大政策和重大项目，确保开好头、起好步。二是进一步完善工作机制。根据《意见》要求，充分发挥国家促进中部地区崛起工作办公室的统筹指导作用，围绕高质量发展这条主线，进一步完善促进中部地区崛起工作部际联席会议制度，协调解决《意见》实施中面临的突出问题，强化督促和实施效果评估，共同推进《意见》各项目标任务落实和落地。

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