人民网北京9月13日电 （记者栗翘楚）吃月饼是全球华人过中秋节的传统习俗，随着全球贸易的发展，越来越多的国产“老字号”月饼纷纷走出国门，为海外的华人同胞一解乡愁。

近日，上海松江海关提前安排专员奔赴各家企业，办起“培训班”，了解企业月饼出口计划，探索完善出口监管模式，促进出口月饼加工业升级，培育形成更大的规模和品牌效应，为众多“老字号”月饼出海之旅“送东风”。

松江海关关员对月饼出口开展现场监管。钱坤摄

“出口月饼的难点在于不同国家对月饼的进口限制颇多，比如常见的蛋黄月饼，必须符合进口国的检疫要求。”上海某食品有限公司质量相关负责人介绍。为此，松江海关详细梳理了各个出口目的地国家（地区）的产品和检疫标准，在“培训班”上向各家企业介绍，对口指导企业及时调整工艺参数，确保产品符合出口要求。

据统计，今年截至8月底，松江地区各家食品企业已累计出口月饼近10吨，同比增长8%，出口金额同比增长22.3%，出口目的地也新增了多个国家和地区。

“月饼出口的最佳时机就是中秋节前。”东莞市某食品有限公司负责人表示，“受疫情影响，今年部分国家和地区加强了对进出口食品的管理，月饼出口受到了不少阻碍，多亏了东莞海关对我们公司的政策指导和产品监管，才使产品能顺利出口到境外。”

月饼应节性强，保质期短，对海关通关环节提出了更高要求。“我们为月饼出口企业提供预约申报、预约检验等措施，第一时间安排下厂施检，未抽中批次产品快速核放，在保证出口月饼质量的前提下提高通关速度。”东莞海关核查外勤二科科长王志化说。

此外，今年以来，东莞海关强化政策支持，向企业宣传进口国对月饼的相关规定和要求，指导企业建立完善关键控制点和质量安全管理体系，重点关注企业生产条件、加工工艺、食品原辅料和食品添加剂使用等，从源头管控出口食品质量，确保月饼出口质量符合进口国（地区）的官方相关检疫要求。

作为广式月饼的主要生产和出口基地，广州海关关区内的18家出口月饼生产企业的海外订单均大幅增加。

广州海关关员到企业实地了解月饼出口情况。关悦摄

针对涉及出口目的国家的30多个安全指标，广州海关严格实施出口食品抽样检验，帮助企业强化自检，确保辖区出口月饼均符合相关标准要求。针对出口应节食品通关时效要求，各海关监管现场专人跟进，依托“互联网+海关”提供全天候线上预约通关、提前申报、线上预审、无纸化通关等措施，优化抽采样、实验室检测和放行等环节的衔接，对不需实验室检测的产品“即审即放”，需要实验室检测的“即查即送检”，确保各环节之间“零延时”，有效保障全流程快速通关。

(责编：杨虞波罗、高雷)