人民网北京9月13日电 （申佳平）近日，中共中央、国务院正式公布《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。中部地区高质量发展的全局性意义体现在哪些方面？对此，国家发展改革委副主任丛亮在国务院新闻办公室今日举行的发布会上作出回应。

他指出，中部地区承东启西、连南接北，资源丰富，交通发达，产业基础比较好，文化底蕴深厚。要从中部地区在全国经济发展的地位、在承载“三基地一枢纽”的重要功能、在区域所处的独特方位中，来深刻理解、准确把握，切实增强新时代推动中部地区高质量发展的自豪感、责任感和使命感。

丛亮具体指出，第一，从区域板块增长格局演变中把握中部地区的重要战略地位。“十三五”时期，中部地区经济年均增长达到8.6%，增速居东部、中部、西部、东北四大板块之首，特别是从2017年第三季度到2019年底这个时间段，连续10个季度的经济增速领跑四大板块。2020年，中部地区以占全国10.7%的国土面积承载了全国25.8%的人口、贡献了全国22%的地区生产总值。今年上半年，中部地区经济总量达到11.8万亿元，按可比价格计算，中部地区增长14.7%，超过全国平均增速2个百分点，连续2个季度领跑四大板块，为支撑中国经济平稳发展发挥了关键作用。中部地区既有雄厚的经济基础、强劲的发展动力，又有巨大的发展潜能，完全能够肩负起高质量发展的时代重任。

第二，从“三基地一枢纽”的功能提升中把握中部地区的重要战略地位。2006年，中央作出促进中部地区崛起的重大决策，基于区域比较优势，将中部地区定位为全国重要的粮食生产基地、能源原材料基地和现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽。中部地区在全国经济发展中处于非常重要的枢纽地位，这个地位越来越重要，很多西部地区的原材料和矿产品要通过中部地区运送到东部沿海地区，包括电力输送、能源输送，所以中部地区在全国的骨干支撑作用会越来越强，这也是它的全局意义所在。

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