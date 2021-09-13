国家开发银行日前制定《关于新时代支持中部地区高质量发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），提出该行将全力支持中部地区实现2025年和2035年高质量发展的阶段性目标。“十四五”期间，该行拟向中部地区发放本外币贷款2万亿元以上，为2025年中部地区高质量发展取得实质性进展提供配套金融支持。

《实施意见》明确了“十四五”期间国家开发银行服务中部地区高质量发展的五大重点领域。一是服务中部地区构建现代产业体系，积极支持产业集群（基地）发展，制造业重大技术改造升级和承接制造业转移，关键领域自主创新，先进制造业和现代服务业深度融合等；二是促进中部地区城乡区域协同发展，大力支持城市群和中心城市建设、城镇化建设和城市更新行动，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持革命老区振兴发展；三是助力打造美丽绿色中部，以长江大保护和黄河流域生态保护为重点，大力支持生态环境保护和污染治理，助力加快形成绿色生产生活方式，支持中部地区做好碳达峰、碳中和工作；四是支持中部地区对外通道建设、水运大通道建设、省际高速公路连通工程，大力支持自由贸易试验区、新区建设，助力中部地区打造高水平开放平台，以陆海联运、跨境电商、空中丝绸之路等为依托，助力中部地区创造不靠海、不沿边的内陆高水平开放新模式；五是支持中部省份共建共享产教融合实训基地，支持相关体育设施建设。

根据《实施意见》，国家开发银行将加大统筹力度，完善支持中部地区高质量发展的保障措施：发挥“融智”作用，聚焦先进制造业、乡村振兴等重点领域开展融资规划；深化银政专项合作，加强与中部六省各级政府沟通对接；建立重点事项清单，尽快推动重大项目落地实施；充分发挥开发性金融“投贷债租证”综合金融服务优势，丰富金融产品供给；统筹推动中部地区高质量发展、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展、长三角区域一体化发展等区域战略实施；立足开发性金融机构定位，坚持有所为有所不为，提升风险防控能力，筑牢风险底线。

据介绍，“十三五”以来，国家开发银行已向中部地区累计发放贷款2.7万亿元，重点支持先进制造业发展、重大基础设施建设、生态环境保护治理、脱贫攻坚及乡村振兴等领域。

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