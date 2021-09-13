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《保险公司分支机构市场准入管理办法》发布 优化准入规则

2021年09月13日17:24 | 来源：人民网
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人民网北京9月13日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为进一步提高保险公司分支机构准入管理科学化、规范化水平，引导保险公司持续完善公司治理机制、合理有序设置分支机构，优化准入规则，提升监管质效，近日，银保监会发布了《保险公司分支机构市场准入管理办法》（以下简称《办法》）。

《办法》共46条，主要对保险公司分支机构设立、改建、变更营业场所、撤销等流程进行了规范。重点完善改建、变更营业场所和撤销相关规定及分支机构设立条件，进一步明确行政许可程序和材料要求，规范和便利行政许可申请和审批工作。

具体来看，针对保险公司分支机构的设立，《办法》要求，保险公司注册资本为两亿元人民币的，在其住所地以外每申请设立一家省级分公司，应当增加不少于两千万元人民币的注册资本。注册资本在五亿元人民币以上的，可不再增加。

下一步，银保监会将根据《办法》规定，引导保险公司科学评估市场需求和供给，合理布局分支机构，促进公平良性竞争，构建更加稳定和谐的市场秩序。

(责编：罗知之、高雷)

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