本报记者 徐佩玉

南方电网贵州铜仁供电局近来对变电站进行智能升级，充分运用5G技术搭建数字化平台，由智能机器人对站内4000多个巡视点进行自主检测和故障排查，大幅缩短了故障排查时间。图为9月12日，工作人员运用5G机器人开展变电站巡视工作。

范才夫摄（人民视觉）

近年来，位于重庆市江津区的中冶赛迪装备有限公司坚持走科技创新之路，把技术研发与装备设计、制造、成套紧密结合，形成了水渣转鼓、万能轧机等一大批特色产品。图为近日拍摄的该公司冶金装备生产车间。

新华社记者 刘 潺摄

9月13日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍推进制造强国网络强国建设，助力全面建成小康社会有关情况，并答记者问。工业和信息化部部长肖亚庆在会上表示，当前我国工业和信息化发展取得历史性成就、发生历史性变革，显著增强了国家的经济实力、科技实力和综合国力，为提升人民生活质量和水平、全面建成小康社会作出了重要贡献。

制造业企业实力增强

谈及制造业，肖亚庆介绍，中国制造业大国地位进一步巩固。自2010年以来，我国制造业增加值已连续11年位居世界第一。体量大，2012年到2020年，我国工业增加值由20.9万亿元增长到31.3万亿元，其中制造业增加值由16.98万亿元增长到26.6万亿元，占全球比重由22.5%提高到近30%。体系完备，我国工业拥有41个大类、207个中类、666个小类，是世界上工业体系最为健全的国家。在500种主要工业产品中，有40%以上产品的产量世界第一。竞争力增强，光伏、新能源汽车、家电、智能手机、消费级无人机等重点产业跻身世界前列，通信设备、工程机械、高铁等一大批高端品牌走向世界。

产业结构加快升级。高技术制造业和装备制造业引领带动作用显著增强，高技术制造业占规模以上工业增加值比重从2012年的9.4%提高到去年的15.1%；装备制造业占规模以上工业增加值比重从28%提高到33.7%，2020年对规模以上工业增长的贡献率超过70%。

制造业企业实力显著增强。骨干龙头企业加快发展壮大，中国制造业企业500强资产总额、营业收入分别从2012年的19.7万亿元、21.7万亿元，增长到2020年的39.19万亿元和37.4万亿元；最新发布的世界500强企业榜单中，我国工业领域企业有73家入围，比2012年增加28家。

5G产业加快发展

信息通信业方面，工信部数据显示，我国建成全球最大规模光纤和移动通信网络，5G基站、终端连接数全球占比分别超过70%和80%，全国行政村、脱贫村通光纤和4G的比例均超过99%，移动支付广泛普及，5G、工业互联网等新技术与制造业加速融合，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强劲动力。

肖亚庆介绍，5G正式商用以来，取得了积极成效。目前已建成超过100万座基站，占世界的70%以上。5G终端用户突破4亿，是全球最大的用户群体。

在应用领域，“5G+工业互联网”成为应用创新最活跃的领域之一，目前已涵盖电子设备制造、装备制造、钢铁、采矿等22个重点行业，形成了远程设备操控、机器视觉质检等一批典型的、有代表性的场景应用。

此外，5G产业加快发展。我国企业声明5G标准必要专利数、国产品牌5G系统设备出货量、芯片设计能力等方面在全球具有领先优势。5G手机产品加速渗透，今年1-8月份，国内5G手机出货量达到1.68亿部，同比增长80%；8月份，5G手机占比提升到74%。

提升供给体系质量

肖亚庆表示，“十四五”时期，将加快推进新型工业化、信息化，实现综合实力迈入制造强国和网络强国行列目标，为全面建成社会主义现代化国家提供坚实的物质基础。

聚焦科技自立自强，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战。加快健全以企业为主体的技术创新体系，推动产学研用深度融合，构建新型的产业创新生态。继续布局建设国家和省级制造业创新中心。构建高效联动的制造业创新网络。实施关键核心技术攻关工程，着力突破“卡脖子”技术瓶颈。

聚焦提升供给体系质量，促进产业结构优化升级。提高制造业水平，既着力做大增量，注重存量的升级和改造，也注重培育有良好成长性的产业和产业集群，进一步延伸、拓展和深化产业链。通过实施传统产业技术改造升级工程、质量提升行动等，提高产业整体素质。落实碳中和、碳达峰部署，完成工业产业的绿色低碳发展转型，加快优质企业梯度培育体系的建设。

聚焦数字经济发展，推动产业数字化和数字产业化。推动数字技术在制造业全流程、全领域深度应用，培育发展网络化研发、个性化定制、柔性化生产等新业态新模式。加快5G网络部署，构建基于5G的应用场景和产业生态，培育壮大人工智能、大数据、区块链等新兴产业。

聚焦深化改革，营造工业和信息化发展的良好环境。发挥改革的突破和先导作用，深化“放管服”改革和重点领域改革，推动要素市场化改革，促进实体经济、科技创新、现代金融、人力资源等各方面协同发展。进一步扩大制造业高水平开放，营造市场化、法治化、国际化营商环境。

(责编：白宇、赵欣悦)