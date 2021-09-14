本报记者 王俊岭

上海洋山深水港是世界最大的海岛型人工深水港。图为7月10日，上海洋山深水港集装箱码头作业场景。

许从军摄（人民视觉）

8月18日，浙江省金华市水果市场的进口产品琳琅满目，吸引了不少市民购买。

李建林摄（人民视觉）

6月29日，全球首创智能空中轨道集疏运系统（示范段）在山东青岛港竣工，构建起立体智慧绿色港口物流新模式。

张进刚摄（人民视觉）

自贸试验区再迎利好！

日前，国务院印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》（简称《措施》），从提升贸易便利度、提升投资便利度、提升国际物流便利度、提升金融服务实体经济便利度、探索司法对贸易投资便利的保障功能五个方面提出19项具体措施。

商务部相关负责人表示，《措施》作为一个专项的文件，将和自贸试验区建设的一系列总体方案一起，构建自贸试验区总体的政策制度框架。

紧锣密鼓、快马加鞭，各自贸试验区已经着手推动《措施》落地，企业纷纷表示新一轮开放举措将带来实实在在的发展机遇。

扩大开放更进一步

19项新政策，字数不多，但含金量十足。

这些新政策意味着什么？

在提升贸易便利度方面，《措施》提出“推进‘两头在外’保税维修业务”。据了解，在计算机、船舶、医疗器械等领域，中国进出口数量较大，由此带来庞大的维修业务量。“保税维修既有助于我国的手机、计算机、医疗器械、运输设备等出口，也有利于服务业的出口。比如说维修飞机发动机，就是把我们的技术人员提供的服务间接出口。市场主体以前开展保税维修，只能在特定的很小的海关特殊监管区域里进行，现在可以在自贸试验区直接开展，经营空间、发展潜力增大，也有助于相关产业的集聚发展。”商务部副部长王受文说。

提升投资便利度方面，根据《措施》，未来将允许依法获批的境外船舶检验机构对自贸试验区国际登记船舶开展法定检验。交通运输部海事局负责人李宏印解释，船舶法定检验，是指船旗国政府或其认可的船舶检验机构按照法定要求，对船舶、水上设施等的安全技术状况实施的强制性检验，是国际贸易中的重要环节。此次自贸试验区的新举措将丰富服务供给、提升服务水平，促进国内船舶机构提升国际竞争力，为船舶制造业的高质量发展提供技术支撑，推动中国从造船大国向造船强国迈进。

提升金融服务实体经济便利度方面，《措施》明确将进一步丰富商品期货品种，引发广泛关注。目前中国已经上市了84个商品期货期权品种，涵盖农产品、金属、能源、化工等国民经济重要领域，为实体经济提供了有力支持。商务部自贸区港司司长唐文弘介绍，此次《措施》出台后将考虑从国内市场需求强烈、对外依存度高、国际市场发展相对成熟的商品入手，上市航运期货等交易新品种。“近年来，海运价格剧烈波动，企业管理运价风险需求强烈，但目前的国内期货市场还缺乏相关品种。上市航运期货新品种将为企业提供有效的风险管理工具，减缓运价波动对企业经营的影响，服务我国航运业高质量发展。相关交易所正在大力推进航运期货新品种上市工作，业务和技术准备已基本就绪，争取尽快推出。”

北京师范大学“一带一路”学院研究员万喆对本报记者表示，自2013年首个自贸试验区设立以来，中国已拥有21个自贸区，形成覆盖东西南北中的开放格局。此次《措施》通过加快推进贸易投资便利化，以制度型开放促进国内外商品要素循环畅通，为自贸区企业在金融、税收、土地、物流、金融扶持等发展提供了系统的支持政策。可以说，《措施》赋予了自贸试验区更大的改革开放自主权。

因地制宜各显神通

相关数据显示，今年前7个月，21个自贸试验区进出口额占到全国的16.6%，同比增长42%，增速比全国的平均速度高10个百分点以上；在实际利用外资方面，21个自贸试验区占到全国的17%，同比增长高达33.5%。

不少自贸试验区已经开始结合自身特色，紧锣密鼓地分解目标、压实任务，争取将《措施》尽快落地。

山东省商务厅相关负责人告诉本报记者，19项新政策赋予自贸试验区更大的自主权。其中，提升贸易和国际物流便利度等相关措施对山东极为重要。目前，山东的离岸贸易、保税维修、跨境电商已有良好发展基础，《措施》将进一步助力山东打造离岸新型国际贸易区域中心，推动区内企业从“全球制造”向“全球服务”延伸，支持山东医药生产流通企业参与国际医药大流通。

“《措施》提出要推动第五航权的落地，这将为青岛机场国际航运客货业务带来新增长点。此外，多式联运‘一单制’改革和物权凭证司法保障将推动运输领域改革创新，服务‘一带一路’建设。融资租赁公司外债便利化试点落地，可为相关企业提供境外低成本融资新渠道。”该负责人说，下一步，山东商务部门将积极争取有关试点在鲁落地。在保税维修领域，围绕船舶、电子产品、石油装备等优势产业，培育重点龙头企业；在跨境电商领域，推动跨境电商扩大进口部分日韩药品、药妆和保健品及医疗器械；离岸贸易领域，研究出台支持自贸试验区离岸贸易发展的相关政策措施。

广西壮族自治区商务厅相关负责人表示，自2019年8月成立以来，广西自贸试验区围绕投资贸易、金融开放、营商环境和产业发展等领域形成开展了一系列重要改革措施，形成了一系列具有广西特色的制度创新成果。比如，贸易便利化方面，广西自贸试验区创新开展互市贸易“集中申报、整进整出”通关新模式，边民互市通关作业无纸化实现100%覆盖，整体通关时间压缩超80%；投资便利化方面，与西部陆海新通道沿线其他地区以“飞地”形式共建“园中园”，实现区域经济协同发展和优势产能集聚发展；跨境金融合作方面，推动大宗商品人民币计价结算，全国首例以人民币结算的民营企业铁矿石交易落地。

“下一步，广西自贸办将会同各相关单位认真深入研究《措施》的内容，建立推进落实的工作机制，明确职责分工。特别是对各项措施落实有关情况进行跟踪分析和协调指导，形成齐抓共推任务落实的工作机制，将《措施》中的19项政策落到实处。”该负责人说。

企业纷纷抢抓机遇

对企业来说，自贸试验区改革创新蕴含着不小的机遇。

今年6月13日，京东国际启动首班中欧多式联运家电专列。该出口专列自西安始发，由铁路运输经二连浩特口岸出境至俄罗斯圣彼得堡，再转海运至德国汉堡，主要承运国内知名品牌的家电商品。陆运转海运的多式联运方式，为中国家电品牌商提供了更为丰富灵活的运输解决方案，优化物流成本，提升运输效率，助力其一站全球出海。

“现在，受整体市场环境及疫情影响，越来越多的海外消费者逐渐由线下购物转为线上购物，大大推动跨境电商及跨境物流的发展，促使越来越多的商家开始尝试多样的运输线路及运输方式，为多式联运业务提供了新的契机。《措施》的发布带来了很多利好，我们将积极与中欧班列、跨境公路服务商等方面进行合作沟通，配以京东国际在全球布局的海外仓资源，最大限度提升运输效率。”京东国际班列产品经理王娜对本报记者说。

广东志高空调有限公司海外营销总经理廖世兴表示，作为制造业企业，志高家用空调年设计产能达1000万套，业务遍及全球200多个国家和地区。其中，部分出口业务就是通过自贸试验区开展的。

“在出口货物涉及产品返工返修方面，我们可以享受自贸试验区的便利化措施，省去进口交关税再出口退税的麻烦程序。在跨境电商海外仓库建设方面，《措施》专门就提升国际物流便利度作出安排，这将帮助志高在产品安全管理及物流效率上得到提升。不仅如此，今后我们还有望在人民币跨境结算方面获得更便利的服务。这些，都让企业对未来海外业务拓展信心更足了！”廖世兴说。

在美国德汇律师事务所北京管理合伙人刘思锐看来，《措施》意味着中国将有效发挥自贸试验区的开放引领作用，深入开展贸易投资自由化便利化改革创新。其中，“支持国际商事争端预防与解决组织在自贸试验区运营”显然为跨国律师事务所带来了全新的机遇。

“德汇律师事务所作为一家成立超过百年的知名国际律师事务所，其中国业务团队一直致力于服务和协助与中国有关的跨境法律事务。”刘思锐说，随着《措施》落地见效，围绕自贸试验区进行的跨境投融资等各类交易也必然迎来增长，德汇将通过自身的跨境法律知识以及深厚的服务经验为这些跨境交易保驾护航，通过国际商事调解、涉外仲裁、跨境诉讼等方式，在不同场景下协助贸易投资争议的妥善解决，促进中外经贸交往红利的释放。

自贸试验区关键词

“21个”——中国目前有21个自贸试验区，分布在上海、广东、天津、福建、辽宁、河南、湖北、重庆、陕西、海南等多个省市。

“改革试点”——目前，全国各自贸试验区一共有28个建设方案。这些方案推出了3400多项改革试点任务。

“负面清单”——自贸试验区推出了全国第一张外商投资准入负面清单，在2013年推出之后，经过了7次修订。特别管理措施由当初的190项压减到现在的30项。

“复制推广”——中国先后发布6批改革试点经验、4批最佳实践案例。到目前为止，自贸试验区向全国或特定区域复制推广的制度创新成果达到278项。

（相关信息源自商务部）

(责编：白宇、赵欣悦)