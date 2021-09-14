第十八届东博会签约总额创新高
2021年09月14日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁9月13日电 （记者庞革平、李纵）第十八届中国—东盟博览会13日在广西南宁落下帷幕。本届东博会共组织签订国际、国内合作项目179个，总投资额超3000亿元，较上届增长13.7%，签约项目总投资额创新高。
据介绍，本届东博会展览总面积为10.2万平方米，展位总数5400个。其中，国外展区总展览面积约2万平方米，规模同比增长13.4%。80个中外采购团组线上线下参会。
第十九届中国—东盟博览会初定于2022年9月16日—19日在广西南宁举办，马来西亚将出任主题国。
（相关报道见第三版）
《 人民日报 》（ 2021年09月14日 01 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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